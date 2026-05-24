Sprinters' chance in Milaan: Vingegaard, Campenaerts, Dversnes and more

The Giro d'Italia's 138th edition is reaching its climax in Milan, with the sprinters' stage offering a unique opportunity for them to showcase their skills. The four main contenders, Vingegaard, Campenaerts, Dversnes, and Maestri, have a significant lead over the peloton, with only two rounds of 16.3 km remaining. The sprinters will have four rounds to explore the finish street and gain an advantage.

Met amper hoogtemeters is dit de ultieme kans voor de sprinters. Het gaat echt keihard in de straten van Milaan in het peloton, maar ook in de kopgroep.

De vier koplopers hebben nog altijd 1.33 voorsprong op het peloton met nog twee ronden van 16,3 kilometer te gaan. Net zagen we Victor Campenaerts al overleggen bij de juryauto en nu meldt ook roze trui Vingegaard zich. We horen hem klagen over dranghekken die gevaarlijk geplaatst zijn op de plaatselijke ronde in Milaan.

Die druk heeft vast meegespeeld in de beslissing van de jury om de tijdsverschillen vijf kilometer voor de finish op te nemen, ongeacht valpartijen of lekke banden. Geen reden dus voor de klassementsrenners om zich in de finale te storten, het wordt een sprintersbal. De Noor Fredrik Dversnes klopt zijn Italiaanse teamgenoten bij de bonificatiesprint, pakt zes seconden en belangrijker voor hem 1.500 euro.

Na de eerste van vier plaatselijke ronden hebben de vier koplopers nog altijd 2.05 voorsprong op het peloton. En dat is best knap, want in dat peloton zien we de sprintersploegen al van voren en wordt echt hard doorgereden. Zij zullen deze kans toch echt niet laten schieten, want als we naar de derde week van deze Giro kijken zien we toch vooral zware bergritten.

Op donderdag is nog een heuvelrit waar de aanvallers en punchers voor een ritzege kunnen gaan. En zondag over een week in Rome is de laatste kans voor sprinters. Maar dan moeten ze al die zware bergen wel over zien te komen. Kortom, het is nu of - wellicht - nooit voor de sprinters.

Het is maar goed dat de renners het finishcircuit een paar keer rijden, want tussen alle brede straten zitten toch nog wat heikele passages. Bij een daarvan komt Enric Mas zelfs ten val. Zonder erg zo te zien, hij kan verder. Milaan figureerde al 137 keer in de Giro en was al 89 keer locatie voor de finish.

De meest memorabele voor Nederlandse wielerfans was ongetwijfeld de tijdrit van de Giro van 2017. Een tijdrit die gewonnen werd door Jos van Emden, die na de finish van Tom Dumoulin (tweede) zijn goede vriend in de armen vloog. Dumoulin reed die dag namelijk Nairo Quintana uit het roze en werd de eerste Nederlandse winnaar van de Giro d'Italia.

De koplopers zijn net onder de rode driehoek gekomen in Milaan en gaan op weg naar de eerste passage van de finishlijn. De sprinters krijgen vier ronden van 16,3 kilometer de kans om de finishstraat te verkennen. En op het oog is die breed en op piekfijn asfalt. Een rode loper voor een koninklijke sprint kortom!

Met nog 84 kilometer te gaan is het etenstijd in het peloton. Het voelt een beetje als een wandeletappe, maar de eerste anderhalf uur is gewoon afgelegd met een snelheid van 50,4 kilometer per uur. Vooral voor het leidende kwartet kost dat toch de nodige zweetdruppels. Marcellusi, Maestri, Bais en Dversnes kregen binnen tien kilometer een voorsprong van twee minuten en zestig kilometer later is dat nog steeds zo.

Zojuist zoomde de camera even in op Wout Poels, die op zijn gemak achterin het peloton peddelt. De 38-jarige Nederlander aast nog steeds op de Giro-ritzege, waarmee hij zijn collectie ritzeges in alle grote ronden zou completeren. Maar makkelijk is dat niet, zo bleek gisteren weer. Van alle leden van de vlucht van de dag bleek hij de beste, maar dat was slechts goed voor plek acht.

Ook in de loodzware derde week ziet hij nog kansen, zo liet de Blitterwijcker op de top in Pila weten tegenover het Vlaamse Sporza. 'Maar eerst sweepen voor Dylan'





Vingegaard pakt roze leiderstrui in Giro, Arensman verliest kostbare tijdJonas Vingegaard wint de zware Alpenrit en neemt de leiding over in het klassement van Afonso Eulálio.

