Sporting Portugal liet een 2-0 voorsprong in de blessuretijd glippen tegen Tondela, waardoor de titeldroom definitief vervliegt. Een dramatische slotfase met twee eigen doelpunten zorgde voor een onverwachte 2-2 gelijkspel.

Sporting Portugal heeft een onvoorstelbaar puntenverlies geleden in een wedstrijd tegen Tondela , die eindigde in een 2-2 gelijkspel na een bizarre slotfase. De wedstrijd, die zich afspeelde op woensdagavond, zal nog lang nagalmen in de Portugese voetbalgeschiedenis als een van de meest dramatische en onverwachte wendingen van het seizoen.

Sporting, dat een comfortabele 2-0 voorsprong had tot in de blessuretijd, zag de overwinning volledig uit handen glippen, waardoor de titeldroom in rook opging. De wedstrijd begon met een dominante houding van Sporting, dat de controle over het spel had en de druk op de verdediging van Tondela hoog hield.

Na ruim een uur spelen werd deze druk beloond toen Luis Suárez, na een uitstekende voorzet van Salvador Blopa, de bal feilloos in het net tikte en de 1-0 voorsprong vestigde. De goal gaf Sporting nog meer vertrouwen en controle over de wedstrijd. De supporters begonnen al te dromen van een overwinning die de titelrace nieuw leven zou inblazen.

De voorsprong van Sporting werd verder uitgebouwd toen Tondela-verdediger João Silva onfortuinlijk de bal in eigen doel werkte, waardoor de score op 2-0 kwam. Dit leek de wedstrijd te beslissen en de drie punten veilig te stellen voor Sporting. De laatste kwartier van de wedstrijd leek een formaliteit te worden, aangezien Tondela, de nummer zeventien van de competitie, weinig tegenstand bood. Echter, voetbal is onvoorspelbaar en de slotfase zou een complete ommekeer brengen.

In de 92ste minuut, toen de wedstrijd al in blessuretijd was, gebeurde het ondenkbare: Salvador Blopa, de man die eerder de assist had gegeven bij de 1-0, werkte de bal uit een hoekschop in eigen doel. De gelijkmaker van Tondela zorgde voor een schokgolf door het stadion en gaf de ploeg van Tondela nieuwe energie. De sfeer veranderde drastisch en de supporters van Tondela begonnen te geloven in een onwaarschijnlijke comeback.

De dramatische anticlimax voor Sporting was nog niet ten einde. Uit de laatste hoekschop van de wedstrijd kopte Cicero knap binnen in de verre hoek, waardoor de score gelijk kwam op 2-2. De gelijkmaker van Cicero betekende niet alleen een punt voor Tondela, maar ook het definitieve einde van Sporting's titeldroom. Het gelijkspel heeft de titel voor Sporting definitief uit zicht gebracht.

Met nog slechts drie duels te gaan, heeft FC Porto van Francesco Farioli een onoverbrugbare voorsprong van negen punten en een beter onderling resultaat, wat leidend is in de Liga Portugal. De ontgoocheling bij Sporting is enorm, zowel bij de spelers, de staf als de supporters.

De ploeg heeft een unieke kans gemist om de titel te veroveren en zal nu moeten hopen op een goede prestatie in de laatste wedstrijden om ten minste een plek in de Europa League te bemachtigen. Ook Benfica, de aartsrivaal van Sporting, heeft het schokkende resultaat met gejuich ontvangen. De ploeg van José Mourinho heeft nu twee punten meer dan Sporting en bevindt zich in een uitstekende positie om een plek in de voorronde van de Champions League te bemachtigen.

Porto, dat de titel bijna niet meer kan ontgaan, zal zich normaliter rechtstreeks plaatsen voor de groepsfase van de Champions League. De wedstrijd tussen Sporting en Tondela zal ongetwijfeld nog lang worden besproken als een van de meest bizarre en onvergetelijke wedstrijden in de Portugese voetbalgeschiedenis





