Sportief weekend in Zeeuws-Vlaanderen: Marathon, Voetbal en de Omloop van de Braakman

Zeeuws-Vlaanderen staat dit weekend bol van de sport, met de Marathon, een cruciale voetbalwedstrijd en de wielerklassieker Omloop van de Braakman. Voorzitter Edwald Martijn blikt vooruit op de 59e editie van de Omloop, die dit jaar als profwedstrijd deel uitmaakt van de Holland Cup.

Zeeuws-Vlaanderen staat dit weekend in het teken van sport, met een scala aan evenementen die de regio in beweging zetten. Zaterdag en zondag vormt de Marathon Zeeuws-Vlaanderen , die zich uitstrekt tussen Terneuzen en Hulst, het kloppend hart voor hardlopers. Tegelijkertijd strijden de voetballers van Hoek op zaterdag tegen Kozakken Boys om de felbegeerde titel in de Tweede Divisie.

De sportieve spanning is dus dubbelop dit weekend in Zeeuws-Vlaanderen, met zowel de focus op uithoudingsvermogen als competitieve voetbalprestaties.\Naast deze evenementen staat ook de Omloop van de Braakman op het programma, een jaarlijkse kasseienklassieker in het wielrennen die alweer haar 59e editie beleeft. Voorzitter Edwald Martijn van het wielercomité in Philippine blikt vooruit op deze belangrijke wedstrijd. Martijn legt uit dat de wedstrijd in de loop der jaren is gegroeid van een clubcompetitie naar deelname aan de Topcompetitie. Dit jaar markeert een verdere stap voorwaarts als de openingswedstrijd van de Holland Cup, met de UCI 1.2 status die de wedstrijd als een profwedstrijd classificeert. De organisatie is verheugd met de hogere status, die doorgaans leidt tot de komst van een sterker deelnemersveld. Helaas kampt de wedstrijd dit jaar met concurrentie van andere evenementen, waardoor gerenommeerde ploegen zoals Visma-Lease a Bike en Team Picnic PostNL verstek laten gaan. Martijn betreurt dit, vooral omdat hij eerder min of meer de toezegging had gekregen van ploegleider Arthur van Dongen van Visma. De afwezigheid van deze teams is voornamelijk te wijten aan de overvolle wedstrijdkalender, die het voor renners moeilijker maakt om aan de Omloop van de Braakman deel te nemen.\De organisatie is continu bezig met het optimaliseren van de wedstrijd, waarbij de meest ideale datum wordt overwogen voor toekomstige edities. Martijn geeft aan dat hij later dit jaar in gesprek gaat met de ploegen om de mogelijkheden te bespreken. De Omloop van de Braakman vindt traditioneel plaats eind maart, maar dit jaar is de datum iets verschoven. De organisatie overweegt alternatieve data, zoals het weekend waarin de Amstel Gold Race plaatsvindt (19 april), maar dit is afhankelijk van diverse factoren. Een van de cruciale aspecten is de inzet van de politie. Martijn betreurt de afwezigheid van de Nederlandse politie, die volgens hem soms de prioriteit legt bij andere evenementen, zoals de Scheldeprijs. Gelukkig ontvangt de organisatie steun van de politie Oost-Vlaanderen in België, met een motard en vier agenten. Daarnaast beschikt de organisatie over voldoende verkeersregelaars (circa 55) en hulp van het motorbegeleidingsteam, dat met twintig tot dertig man aanwezig is. Het regelen van de veiligheid en begeleiding kost veel tijd en inspanning, niet alleen voor de Omloop van de Braakman, maar ook voor andere wedstrijden. De organisatie werkt nauw samen met de gemeente Terneuzen om logistieke uitdagingen, zoals de voetbalwedstrijd van Hoek tegen Kozakken Boys, aan te pakken. De wedstrijd van Hoek trekt veel publiek, waardoor de starttijd van de Omloop van de Braakman iets is vervroegd. Martijn beschouwt dit echter als positief, gezien het succes van Hoek op dit moment. Verschillende teams nemen deel aan de wedstrijd, waaronder VolkerWessels, met renners zoals Elmar Abma en Thom van Herwaarden. De Belgische ploeg Tarteletto-Isorex komt met Timothy Dupont, een ervaren sprinter die in goede vorm verkeert. Ook Meindert Weulink van Parkhotel-Valkenburg, de winnaar van vorig jaar, is weer van de partij. Max Kroonen van BEAT Cycling, die in 2023 en 2024 succesvol was, kan in de voetsporen treden van Toine van de Bunder, die in de jaren 70 recordhouder was met drie overwinningen





NOS / 🏆 5. in NL We have summarized this news so that you can read it quickly. If you are interested in the news, you can read the full text here. Read more:

Zeeuws-Vlaanderen Marathon Voetbal Hoek Kozakken Boys Omloop Van De Braakman Wielrennen Holland Cup Edwald Martijn Philippine UCI 1.2 Timothy Dupont

United States Latest News, United States Headlines

