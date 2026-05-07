Sporthal De Slagen in Waalwijk gesloten vanwege dakproblemen, examens verplaatst

Sporthal De Slagen in Waalwijk is donderdagavond ontruimd en gesloten vanwege mogelijke dakproblemen, waardoor geplande eindexamens zijn verplaatst naar het Willem van Oranje College. De gemeente onderzoekt de situatie grondig voordat de sporthal weer open kan gaan.

Sporthal De Slagen in Waalwijk is donderdagavond halsoverkop ontruimd en per direct gesloten vanwege mogelijke problemen met het dak. De gemeente greep direct in nadat er gebreken aan een deel van de dakconstructie werden ontdekt.

Uit voorzorg werd besloten de sporthal aan De Gaard meteen te ontruimen en te sluiten. Dit heeft gevolgen voor de geplande eindexamens die vrijdagmorgen zouden plaatsvinden. Het Willem van Oranje College, gelegen naast de sporthal, had de ruimte gereserveerd voor de examens. Locatie-directeur Kees Smit bevestigde donderdagavond dat de examens wel doorgaan, maar op een andere locatie.

De examenkandidaten hoeven hun tijden niet aan te passen, maar de examens worden nu afgenomen in de normale lokalen van de school zelf. De gemeente heeft besloten om de situatie grondig te laten onderzoeken door experts voordat er een besluit wordt genomen over het heropenen van de sporthal. Tot die tijd blijft Sporthal De Slagen gesloten en worden er geen activiteiten toegestaan. De veiligheid van de gebruikers staat voorop, en daarom is deze drastische maatregel genomen.

Het is nog niet duidelijk hoe lang de sluiting zal duren, maar de gemeente houdt de bewoners en gebruikers op de hoogte via de gebruikelijke kanalen. Het is een onverwachte tegenslag voor zowel de scholieren als de organisatie van de examens, maar gelukkig is er een oplossing gevonden om de examens toch door te laten gaan. De gemeente en het Willem van Oranje College werken samen om de impact van deze situatie zoveel mogelijk te beperken.

Het onderzoek naar de dakconstructie zal zo snel mogelijk plaatsvinden, zodat de sporthal zo snel mogelijk weer veilig kan worden gebruikt. Tot die tijd wordt geadviseerd om geen gebruik te maken van de sporthal en de omgeving eromheen





omroepbrabant / 🏆 14. in NL We have summarized this news so that you can read it quickly. If you are interested in the news, you can read the full text here. Read more:

Sporthal De Slagen Waalwijk Dakproblemen Eindexamens Veiligheid

United States Latest News, United States Headlines

Similar News:You can also read news stories similar to this one that we have collected from other news sources.

Willem II steunt Mounir El Allouchi na persoonlijk drama met emotionele overwinning op RKC WaalwijkNa het verlies van zijn dochter ontving Mounir El Allouchi steun van zijn teamgenoten en supporters tijdens de wedstrijd tegen RKC Waalwijk. De 0-1 overwinning was een emotionele dag vol solidariteit en respect.

Read more »

El Allouchi geëerd door Willem II na persoonlijk dramaMounir El Allouchi werd na de gewonnen wedstrijd tegen RKC Waalwijk door zijn teamgenoten en supporters geëerd, nadat hij afgelopen week zijn dochter verloor. Devin Haen en Sander Duits reageren op de emotionele steun en de wedstrijd zelf.

Read more »

Michiel Kramer ontevreden over arbitrage in play-off tegen Willem IIMichiel Kramer, aanvoerder van RKC Waalwijk, is ontevreden over de arbitrage in het play-offduel met Willem II. Hij vindt dat Samuel Bamba een tweede gele kaart had moeten krijgen, wat zou leiden tot een rode kaart. Kramer vindt dat de regels niet correct werden toegepast. Het duel eindigde in 0-1 voor Willem II. Kramer hoopt op een betere wedstrijd in de return zaterdag.

Read more »

Willem II onder de indruk van Mounir El Allouchi na persoonlijk dramaJohn Stegeman en Devin Haen zijn diep geroerd door de keuze van Mounir El Allouchi om te spelen na het overlijden van zijn dochtertje. De ploeg toonde respect met een applaus en bloemen, terwijl de tegenstander RKC ook een eerbetoon bracht. Stegeman noemt het een mooi voorbeeld van hoe voetbal kan verbroederen.

Read more »

Willem ll wint eerste duel met RKC en houdt Eredivisie-droom springlevendWillem ll heeft deel één van het tweeluik met RKC Waalwijk in de halve finale van de play-offs om promotie naar de Eredivisie gewonnen. In het Mandemakers Stadion zegevierden de Tilburgers met 0-1.

Read more »

Willem II wint saai duel tegen RKC Waalwijk en zet stap naar halve finales play-offsWillem II heeft een belangrijke stap gezet in de play-offs om promotie/degradatie door RKC Waalwijk met 0-1 te verslaan. De wedstrijd werd overschaduwd door het persoonlijke drama van Mounir El Allouchi, maar de Tilburgers wisten uiteindelijk te winnen dankzij een late goal.

Read more »