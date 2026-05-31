Spoedapotheek in Alphen sluit door personeelstekort; patiënten moeten naar Leiderdorp

Vanaf 1 juni 2024 sluit de DagNacht Apotheek in het Alrijne Ziekenhuis in Alphen aan den Rijn definitief. Door een structureel personeelstekort kan de apotheek de geopende uren van 8.00 tot 23.00 niet meer garanderen. Patiënten uit de regio moeten voor spoedmedicijnen naar Leiderdorp, en thuisbezorging is voor bepaalde groepen geregeld. Actiegroepen en ouderenorganisaties protesteren vanwege de gevolgen voor veiligheid, maar de sluiting is onomkeerbaar.

Vanaf 1 juni sluit de DagNacht Apotheek in het Alrijne Ziekenhuis in Alphen aan den Rijn. Deze spoedapotheek was tot nu toe zeven dagen per week geopend van 8.00 tot 23.00 uur, maar door een aanhoudend personeelstekort is het niet meer mogelijk de diensten te handhaven.

Vanaf de sluiting moeten patiënten in de regio, wat ongeveer 280.000 inwoners beslaat, voor spoedmedicijnen naar de nachtapotheek in het Alrijne Ziekenhuis in Leiderdorp, of tijdens normale openingstijden terecht bij een reguliere apotheek in Alphen, zoals Apotheek de Herenhof die bovendien zaterdagochtend geopend zal blijven. Voor mensen die niet zelf in staat zijn om naar een apotheek te gaan, exists een regeling voor thuisbezorging, afgesproken met de zorgverzekeraar.

Apotheker Toine Seesing van De Herenhof, die de overstroom van vaste klanten heeft overgenomen, verklaart dat het invullen van de avonddiensten bijzonder moeilijk is en dat het huidige model niet duurzaam is. Huisarts Ruud Gebel, voorzitter van HuisartenOverlegTeam, benadrukt dat het grote probleem het gebrek aan personeel is en dat deze ontwikkeling onvermijdelijk is gezien de stijgende zorgvraag en krappe arbeidsmarkt. Hij erkent dat de sluiting een gevoel van onveiligheid veroorzaakt maar stelt dat er geen andere optie was.

Een actiegroep, Nachtwacht, heeft geprobeerd de sluiting tegen te gaan en voerde een nieuwt需求和 nachtwacht staande bij het ziekenhuis, waarbij volgens hen zestien mensen de spoedapotheek bezochten, maar apotheker Seesing noteert dat daarvan slechts zes echte spoedrecepten betrof. De ouderenorganisatie OSO Alphen aan den Rijn heeft hun bezorgdheid kenbaar gemaakt in een brief aan zorgverzekeraar Zorg en Zekerheid, wijzend op de vergrijzing en de directe gevolgen voor de gezondheid en veiligheid van kwetsbaren. Zij vragen om het besluit te heroverwegen.

De actiegroep beschuldigt Zorg en Zekerheid van een commercieel besluit, maar de zorgverzekeraar ontkent dit en stelt dat hun meerjarencontract met Alrijne los hiervan staat. Ondanks alle bezwaren is de huur van de locatie al opgezegd en volgens apotheker Seesing is een terugdraaiing niet meer mogelijk





Apotheek Sluiting Personelstekort Alphen Aan Den Rijn Alrijne Ziekenhuis Spoedmedicatie Ouderen Gezondheidszorg Leiderdorp Zorgverzekeraar

