Spitsencarrousel op komst: Bayern München, Chelsea en Juventus gaan shoppen bij elkaar

Er lijkt een ware spitsencarrousel op komst komende zomer. Verschillende internationale media melden dat Bayern München, Chelsea en Juventus gaan shoppen bij elkaar. De carrousel begint met Bayern München en de Duitse club wil zich versterken met Dusan Vlahovic van Juventus. Juventus zal daarom een nieuwe spits moeten hebben en daarvoor is Nicolas Jackson in beeld. Chelsea wil ook een nieuwe spits en daar is Darwin Nuñez voor in beeld. De Uruguayaanse spits speelde afgelopen seizoen voor het Saudische Al Hilal en maakte daar negen goals.

De carrousel gaat volgens Corriere dello Sport starten met Bayern München. De Duitse club zou zich graag versterken met Dusan Vlahovic van Juventus. Het contract van de 26-jarige Servische spits loopt eind juni af in Turijn en de interesse in hem is groot. Bayern München heeft echter een eerste bod gedaan en een gesprek gehad met de vader en zaakwaarnemer van Vlahovic.

Juventus zal daarom een nieuwe spits moeten hebben en daarvoor is Nicolas Jackson in beeld, aldus BILD. De Senegalese spits werd door Bayern München gehuurd van Chelsea, maar maakte in de Bundesliga niet al te veel indruk. De Londenaren krijgen hem daarom deze zomer terug, maar mikken op een directe doorverkoop. Juventus zou daarvoor de belangrijkste gegadigde zijn.

Chelsea wil dan ook een nieuwe spits en daar is Darwin Nuñez voor in beeld. De Uruguayaanse spits speelde afgelopen seizoen voor het Saudische Al Hilal en maakte daar negen goals. Een terugkeer naar de Premier League valt volgens TeamTalk binnen de mogelijkheden, want Chelsea en Newcastle willen hem allebei halen





