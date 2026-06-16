Spektakelstukken en gelijkspelen: Nieuw-Zeeland en Iran delen de punten op het WK, Uruguay en Saudi-Arabië eindigen eveneens gelijk

Op een avond vol goals en energie op het WK in Los Angeles, mislukte zowel Nieuw-Zeeland als Iran om het duel in hun voordeel te beslechten. door een goeie 2-2 gelijkspel. Ook de wedstrijd tussen Uruguay en Saudi-Arabië eindigde onbeslist in 1-1.

De WK-wedstrijd tussen Nieuw-Zeeland en Iran heeft geen winnaar opgeleverd. De boeiende confrontatie in Los Angeles eindigde in 2-2. Buiten het LA Stadium werd voor en tijdens het duel door tegenstanders van het Iraanse regime geprotesteerd.

In het stadion werden veel Iraanse vlaggen van voor de islamitische revolutie getoond. Incidenten bleven uit. De wedstrijd van Iran tegen Nieuw-Zeeland, het land met de laagste notering op de FIFA-wereldranglijst op dit WK, vermaakte vanaf het eerste fluitsignaal. Beide teams speelden vol op de aanval, stuntelden er af en toe op los, schonken de bal regelmatig aan de tegenstander en hadden soms een mooi hoogstandje in huis.

Dit alles was het recept voor een zeer vermakelijke eerste helft, wherein het kansen regende. Na goed voorwerk van de boomlange Chris Wood opende Elijah Just met een volley de score en Ramin Rezaeian tikte de gelijkmaker binnen, nadat hij de aanval zelf had opgezet. Tussendoor schoot Irans vedette Mehdi Taremi de bal snoeihard tegen de paal. De ploegen gingen na rust vrolijk op dezelfde voet verder.

En weer bleek Wood de kapstok waaraan elke Nieuw-Zeelandse aanval wordt opgehangen. De balvaardige spits van Nottingham Forest was opnieuw de aangever en Just maakte ook de 2-1. Iran kon niet achterblijven en maakte negen minuten later de gelijkmaker. Na een heerlijke voorzet van Rezaeian kopte Mohammad Mohebi de bal net zo fraai binnen.

De inzet bleef aan beide kanten hoog, maar de energie sijpelde langzaam weg. Nieuw-Zeeland kreeg geen kansen meer en kon zijn eerste WK-zege ooit vergeten. Iran bleef wel gevaarlijk, maar scoorde niet meer,waardoor ook het vierde duel op maandag zonder winnaar bleef. Tegelijkertijd speelde Uruguay tegen Saudi-Arabië, een wedstrijd die eveneens ongezien eindigde in een 1-1 gelijkspel.

Uruguay kwam vlot op voorsprong maar kon de voorsprong niet veiligstellen. Saudi-Arabië spoorde na rust op en pakte een punt. Met deze resultaten blijft de stand in de groep veelbelovend en zijn er nog verschillende ploegen in de race voor de tweede ronde





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