Een nieuwe speeltuin op de plek van de voormalige lagere school in Bovensmilde, waar in 1977 een gijzeling plaatsvond, symboliseert het helingsproces en de gemeenschappelijke erkenning van het verleden. Ondanks dat het huidige mozaïeken monument verwaarloosd is, wordt gewerkt aan een duurzame opvolger die de geschiedenis levend houdt.

Een vader's bezorgde vraag, 'Waar ben je nu dan lieverd?', aan de andere kant van de lijn, beantwoord met 'Gewoon nog bij BrinkBaru.', schetst een beeld van het hedendaagse Bovensmilde . De speeltuin, gelegen op de voormalige locatie van de lagere school, is op een zonnige lentemiddag levendig en vol kinderlijk gelach. Kinderen zoeven van de kabelbaan en verkennen een opvallend mozaïeken bankje.

Buurtbewoner Gonda Boersma ziet met voldoening aan hoe deze plek, die ooit verwaarloosd was en waar nauwelijks iemand kwam, nu weer tot leven is gekomen. Jarenlang was deze plek synoniem met een traumatische gebeurtenis: de gijzeling in 1977. Gewapende Zuid-Molukse mannen hielden 105 leerlingen en leraren van de school dagenlang gevangen. Hun actie was een wanhopige poging om aandacht te vragen voor de beloofde oprichting van de Republiek der Zuid-Molukken. Deze gebeurtenis heeft diepe littekens achtergelaten in de gemeenschap en tot op de dag van vandaag voor verdeeldheid gezorgd. Echter, de afgelopen jaren is er een collectieve inspanning geleverd om de gedeelde geschiedenis te verwerken en de gemeenschap weer te verbinden. Een belangrijk onderdeel van dit helingsproces was de realisatie van diverse monumenten op Brink Baru in 2013. Het mozaïeken bankje, dat de vorm van de oude schoolgebouwen nabootst met hogere gedeelten voor de klaslokalen en lagere voor de gangen, draagt symbolische betekenis. Poppetjes aan de zijkant herinneren aan de gegijzelde kinderen en leraren, terwijl de voormalige aula, waar zij destijds verbleven, ook een plek in het ontwerp heeft. Een tekst op het monument, 'Wij willen samenleven', is een eigentijdse interpretatie van de kreet 'Van Agt wij willen leven' die Boersma en haar medeleerlingen destijds moesten uiten richting de toenmalige minister. Ondanks de diepe betekenis en de positieve impact op het gemeenschapsgevoel, verkeert het mozaïeken monument in een deplorabele staat. De beschermende epoxy coating is losgekomen en is tijdelijk vervangen door houten planken. Ook laten de mozaïekscherven los, wat een gevaar vormt voor spelende kinderen, en woekert onkruid tussen de tegels. Een eerdere restauratie in 2021 bleek niet duurzaam. Gonda Boersma erkent dat dit haar raakt, maar ziet ook in dat een dergelijk kwetsbaar en niet toekomstbestendig ontwerp waarschijnlijk niet herplaatst zal worden. Niettemin straalt Boersma hoop en vertrouwen uit. Een projectgroep werkt momenteel aan een nieuw, duurzamer monument, met ondersteuning van het ministerie van Justitie en Veiligheid. Deze erkenning voelt enorm waardevol voor Boersma. Het zorgt ervoor dat de geschiedenis niet vergeten wordt en dat de plek een nieuw doel krijgt. Ze is ervan overtuigd dat er iets moois voor in de plaats zal komen en vindt troost in de gedachte aan wat het mozaïeken monument haar en de gemeenschap de afgelopen jaren heeft gebracht: erkenning, genezing en een herwonnen gemeenschapszin. Het doel om deze plek terug te geven aan het dorp en de kinderen is meer dan geslaagd





RTVDrenthe / 🏆 10. in NL We have summarized this news so that you can read it quickly. If you are interested in the news, you can read the full text here. Read more:

United States Latest News, United States Headlines

Read more »