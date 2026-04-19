Speeltuin op plek van schoolgijzeling wordt symbool van heling en hoop

In Bovensmilde transformeert een voormalige schoollocatie, waar in 1977 een drama plaatsvond, tot een levendige speeltuin met een mozaïeken monument. Ondanks uitdagingen met het monument, is er dankzij gemeenschapsinspanning en overheidssteun sprake van heling en erkenning, met een focus op een duurzame toekomst.

Waar ben je nu dan lieverd? De vraag van een vader aan zijn dochter, die nog in de speeltuin van Brink Baru in Bovensmilde is, tekent de sfeer van een levendige lenteavond. Kinderen schaterlachen terwijl ze met de kabelbaan naar beneden roetsjen en klauteren over een indrukwekkend mozaïeken bankje. Voor buurtbewoner Gonda Boersma is dit een hartverwarmend contrast met het verleden. Een paar jaar geleden stond hier niets, er liep niemand. Er werd nog geen hond uitgelaten.

De speeltuin en het mozaïeken bankje markeren de plek waar vroeger de lagere school van Bovensmilde stond. Op die plek vond in 1977 een ingrijpende gebeurtenis plaats die het dorp diep heeft geraakt en nog steeds voor verdeeldheid zorgt. 105 leerlingen en leraren van de school werden dagenlang gegijzeld door gewapende Zuid-Molukse mannen. Gedreven door wanhoop eisten zij inspanning voor de oprichting van een Republiek der Zuid-Molukken, een belofte die de regering hen had gedaan. De gijzeling bracht veel leed en trauma's met zich mee, en tot op de dag van vandaag zijn de littekens voelbaar. De afgelopen jaren is er echter hard gewerkt aan heling en toenadering. Een belangrijk onderdeel van dit proces was de aanleg van verschillende monumenten op Brink Baru in 2013. Gonda Boersma, zelf getroffene en oud-leerling, beschrijft dit als een bijzonder mooi proces. Steeds meer mensen raakten betrokken en enthousiast, waaronder Molukse kinderen en hun ouders. Iedereen hielp mee en er kwamen waardevolle gesprekken op gang, wat een cruciale rol speelde in het helingsproces. Het mozaïeken bankje, met zijn symbolische vormgeving die de school weerspiegelt, de klaslokalen en de gangen, is hier een tastbaar bewijs van. Op de zijkant zijn verschillende symbolen aangebracht, zoals poppetjes die de gegijzelde kinderen en leraren voorstellen, en de voormalige aula waar de leerlingen zaten. Verderop prijkt de tekst Wij willen samenleven, een subtiele verwijzing naar de kreet Van Agt wij willen leven, die Boersma en haar medescholieren destijds moesten roepen richting de toenmalige minister. De huidige variant vindt Boersma beter passend bij de tijd en de toekomst. Ondanks de symbolische waarde en de positieve impact van het mozaïeken monument, is het inmiddels niet meer te redden. De epoxy coating is beschadigd en tijdelijk vervangen door houten planken. De mozaïekscherven laten los en vormen door hun scherpte een gevaar voor spelende kinderen. Bovendien groeit het onkruid erdoorheen, wat suggereert dat de restauratie uit 2021 tevergeefs is geweest. Gonda Boersma erkent dat het haar raakt, maar verwacht niet dat er een vergelijkbaar mozaïeken kunstwerk zal worden geplaatst, gezien de kwetsbaarheid en het gebrek aan duurzaamheid van dit materiaal. Een projectgroep buigt zich momenteel over de ontwikkeling van een nieuw monument dat langer meegaat. Deze groep ontvangt ondersteuning en begeleiding van het ministerie van Justitie en Veiligheid. Dit geeft Boersma een goed gevoel; het is een teken van erkenning en een garantie dat de geschiedenis niet vergeten wordt. Ze heeft er vertrouwen in dat er weer iets moois voor terugkomt. Ze troost zich met de gedachte dat het mozaïeken monument haar veel heeft gebracht: stappen zijn gezet, er is hulp, erkenning voor wat er gebeurd is, en de ruimte voor verhalen en de geschiedenis. Het oorspronkelijke doel om deze plek terug te geven aan het dorp en de kinderen is volgens haar meer dan geslaagd. De huidige levendigheid van de speeltuin is het bewijs van dit succesvolle proces van heling en gemeenschapsopbouw. De gemeenschap heeft de plek omarmd en getransformeerd tot een plek van vreugde en verbinding, een levendig centrum waar kinderen weer veilig kunnen spelen en waar de herinnering aan het verleden op een respectvolle manier wordt bewaard en verwerkt. Deze transformatie is een krachtige illustratie van veerkracht en de menselijke drang naar heling en vooruitgang, zelfs na diepgaand trauma en verdeeldheid. De speeltuin op Brink Baru is zo meer geworden dan een recreatieplek; het is een symbool van hoop en een levend monument voor de toekomst.





NOS / 🏆 5. in NL We have summarized this news so that you can read it quickly. If you are interested in the news, you can read the full text here. Read more:

Bovensmilde Gijzeling Molukkers Monument Heling

United States Latest News, United States Headlines

Similar News:You can also read news stories similar to this one that we have collected from other news sources.

Utrechtse onderwijsmonitor schetst beeld van ongelijkheid ondanks positieve trendsDe Utrecht Monitor 2026 toont een tweeledig beeld van het onderwijs in de stad. Hoewel het lerarentekort daalt en leerlingen steeds vaker minimale niveaus halen, zijn er grote verschillen tussen wijken. Met name in Overvecht en delen van Noordwest en Zuidwest blijven scholen achter op het gebied van leerprestaties en lerarenbezetting, terwijl onderwijssegregatie daar een hardnekkig probleem is.

Read more »

Slot kijkt hoopvol naar Liverpools toekomst ondanks vertrekkende sterrenTrainer Arne Slot deelt zijn visie op de toekomst van Liverpool na het mislopen van de landstitel. Hij ziet rooskleurige vooruitzichten ondanks het vertrek van belangrijke spelers, en benadrukt de noodzaak van gerichte aanpassingen en de club's ervaring als transferclub.

Read more »

Vitesse trainer Rehm: Seizoen nu al geslaagd ondanks puntenaftrekOndanks de eerdere puntenaftrek ziet Vitesse trainer Rüdiger Rehm zijn team een geslaagd seizoen tegemoet, met de mogelijkheid op promotie play-offs door het behalen van het periodekampioenschap. Rehm spreekt van een 'ongelooflijke herrijzenis' en verwelkomt oud-trainer Thomas Letsch, die de club bezoekt en de wedstrijd tegen MVV zal bijwonen.

Read more »

Ondanks prachtgoal Simons weer geen zege voor Spurs na late gelijkmaker BrightonDe Nederlandse international schiet Tottenham Hotspur in de 77ste op 2-1, maar in de 95ste minuut wordt het 2-2.

Read more »

Xavi Simons gelooft in Tottenham Hotspur ondanks teleurstellende gelijkspelXavi Simons scoorde en gaf een assist voor Tottenham Hotspur, maar de ploeg verloor in de blessuretijd de overwinning. Simons blijft echter optimistisch over de kansen op handhaving en prijst de aanpak van de nieuwe trainer Roberto De Zerbi.

Read more »

Parkeerdruk in Verde Vista blijft ondanks een jaar later een nachtmerrie voor bewonersEen jaar na de oplevering van de nieuwbouwwijk Verde Vista in Zoeterwoude-Rijndijk, kampen bewoners nog steeds met een nijpend tekort aan parkeerplaatsen. Concrete oplossingen lijken uit te blijven, wat leidt tot frustratie en onveilige situaties. Gemeenteraadsleden en lokale politici discussiëren over mogelijke oplossingen, waaronder het aantrekkelijker maken van een nabijgelegen parkeerterrein en het herinrichten van parkeerplaatsen.

Read more »