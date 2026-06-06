Spectaculaire terugkeer naar Eredivisie voor Schuurs?

De verdediger kan een contract voor drie seizoenen tekenen in Nijmegen en kan met de ploeg van Dick Schreuder de Champions League in. Ook Sassuolo, Venezia, Genoa en Torino willen de 17-voudig Jong Oranje-speler vastleggen.

De verdediger kan een contract voor drie seizoenen tekenen in Nijmegen en kan met de ploeg van Dick Schreuder de Champions League in. Eerder op de dag kwam transferjournalist Nicolò Schira met het nieuws naar buiten dat Jordi Cruijff en Ajax contact zouden hebben gelegd met Schuurs om hem een contract aan te bieden voor één seizoen.

Nu meldt De Telegraaf dat NEC werkt aan een spectaculaire terugkeer naar de Eredivisie van de 26-jarige verdediger. Schuurs is door de ochtendkrant om een reactie gevraagd en wil de concrete interesse van NEC 'bevestigen noch ontkennen', zo valt te lezen. De Nijmegenaren hebben te maken met flinke concurrentie. Ook Sassuolo, Venezia, Genoa en Torino willen de 17-voudig Jong Oranje-speler vastleggen.

De ploeg van Schreuder plaatste zich voor de Champions League en wil de selectie een flinke kwaliteitsimpuls geven. Schuurs kan een gedroomde aanwinst worden voor NEC. De oud-verdediger van Fortuna Sittard en Ajax maakte furore bij Torino en speelde zichzelf in de kijker van Internazionale, maar destijds raakte de centrale verdediger zwaar geblesseerd. Het herstel duurde langer en Torino besloot in overleg met Schuurs zijn contract te ontbinden.

'Inmiddels traint Schuurs dagelijks op het veld. Italië lonkt, maar het aanbod van NEC Nijmegen is volgens de bronnen goed en de aanwezigheid van provinciegenoot en goede vriend Bryan Linssen zou de Nederlander weleens tot de Eredivisie kunnen verleiden', zo schrijft De Telegraaf





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