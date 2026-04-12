Spectaculaire Serie A-wedstrijd Como vs. Inter: Doelpuntenregen en verrassende wendingen

Een chaotische en doelpuntrijke wedstrijd in de Serie A tussen Como en Inter, met verrassende opstellingen, spannende momenten en een uiteindelijk spectaculair resultaat.

De spanning was te snijden in de Serie A -wedstrijd tussen Como en Inter , een wedstrijd die bol stond van verrassingen en doelpunten. Het was een duel waar de Argentijnse sterspeler, verrassend genoeg, op de bank plaatsnam. Zijn plek in de basis werd ingenomen door de jonge Pio Esposito, maar die speelde een bescheiden rol. De eerste helft werd gedomineerd door Como .

Álex Valle, die een gele kaart kreeg na een ongelukkige botsing met Dumfries, opende de score vanuit de rebound, ongeveer tien minuten voor rust. Kort daarna was het de beurt aan Real Madrid-talent Nico Paz, die op fraaie wijze de 2-0 scoorde. Ondanks de achterstand was er ook reden tot vreugde voor Inter in de eerste helft. Marcus Thuram zorgde in de blessuretijd voor de aansluitingstreffer na een precieze voorzet van Nicolò Barella. Thuram liet ook direct na rust van zich horen: na een fout in de Como-verdediging lobde hij de bal over Jean Butez, de doelman met de minste tegendoelpunten in de Serie A tot die zondag, wat de gelijkmaker betekende. De doelpuntenregen was daarmee nog niet voorbij. Inter kwam voor het eerst op voorsprong door een prachtige kopbal van Dumfries uit een vrije trap van Hakan Çalhanoglu. Twintig minuten voor tijd zorgde een vrije bal van de Turkse spelmaker opnieuw voor gevaar. Thuram legde terug op Dumfries, die met links afdrukte en daarmee voor het eerst in bijna een jaar tijd twee keer scoorde in een wedstrijd. In de slotfase deed Como nog iets terug via Lucas Da Cunha, die vanaf elf meter de eindstand bepaalde. Invaller Jacobo Ramón kreeg nog een kans op de gelijkmaker, maar zijn schot raakte de lat.





Serie A Como Inter Dumfries Thuram Doelpunten Voetbal

