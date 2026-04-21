Spectaculaire comeback brengt Internazionale naar bekerfinale na zinderend duel

Internazionale knokt zich na een 0-2 achterstand terug naar een 3-2 overwinning tegen Como. Hakan Calhanoglu eist de hoofdrol op in de halve finale van de Coppa Italia.

Internazionale heeft op sensationele wijze de finale van de Coppa Italia bereikt na een memorabele avond in het San Siro. Het duel tegen Como ontaardde in een spectaculaire Houdini-act van de Serie A-koploper, die na een achterstand van 0-2 uiteindelijk aan het langste eind trok. De wedstrijd begon in een hoog tempo, waarbij de aanvallende intenties van beide elftallen direct zichtbaar waren.

Como, onder leiding van trainer Cesc Fabregas, toonde geen enkel ontzag voor de titelkandidaat en bracht de verdediging van Inter meermaals in grote verlegenheid. Na een half uur spelen was het raak voor de bezoekers: Martin Baturina schoot de openingstreffer tegen de touwen, waardoor het stadion plotseling stilviel. Inter, dat Denzel Dumfries uit voorzorg op de bank hield met het oog op het aanstaande kampioenschap, zocht naar een antwoord, maar liep kort na rust opnieuw averij op toen Lucas da Cunha de score verdubbelde naar 0-2. De situatie leek uitzichtloos voor de ploeg van Christian Chivu, maar de wedstrijd kantelde volledig in het laatste kwartier. De absolute hoofdrol was weggelegd voor Hakan Calhanoglu, die met zijn individuele klasse het tij wist te keren. In de zeventigste minuut schoot hij de aansluitingstreffer binnen, wat de broodnodige hoop terugbracht bij het thuispubliek. Het slotoffensief was niets minder dan heroïsch te noemen. Vlak voor tijd kopte Calhanoglu op aangeven van Petar Sucic de gelijkmaker achter de doelman van Como. De ontlading was enorm en de honger naar de overwinning was nog niet gestild. Slechts enkele minuten later draaiden de rollen om: Calhanoglu fungeerde ditmaal als aangever en stelde Sucic in staat om de winnende treffer tegen de touwen te jagen. De 3-2 zege is een feit en zorgt voor een plek in de bekerfinale, waar Lazio of Atalanta Bergamo wacht als tegenstander. Naast de sportieve verrichtingen op het veld, is er in de wandelgangen veel discussie ontstaan over randzaken in de voetballerij. Het is opvallend om te zien hoe fans reageren op de onderlinge pesterijen tussen clubs. Zo wordt er vanuit Arnhem laconiek gereageerd op bepaalde grappen, waarbij supporters aangeven dat het uitdelen van een plaagstoot bij het voetbal hoort, zeker wanneer men eerder zelf aan de ontvangende kant stond. Ook de inzet van supporters wordt breed geprezen. Zo wordt de sfeeractie van de NEC-aanhang in een recent duel, bestaande uit de kenmerkende rood-groen-zwarte shirts en imposante spandoeken, geprezen als een uiting van pure clubliefde. Hoewel het resultaat voor de Nijmegenaren tegen AZ wellicht niet het gewenste was, blijft de waardering voor de passie in de tribunes groot. Het laat zien dat voetbal meer is dan alleen de negentig minuten op het veld; het is een emotionele reis voor zowel de spelers als de loyale aanhang in de stadions





