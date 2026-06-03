Spectaculaire bergrit met onzeker eindspel in Giro d'Italia Women

De vijfde etappe van de Giro d'Italia Women wordt een spannende bergrit waarin klassementsvoerster Anna van der Breggen aanvallen van Demi Vollering parert. Isabella Holmgren blinkt uit en Monica Trinca Colonel bouwt een voorsprong op. De etappe lijkt beslecht te worden in een kleine sprint.

De vijfde etappe van de Giro d'Italia Women is een bergrit van 146 kilometer van Longarone naar Santo Stefano di Cadore. Na twee beklimmingen van de eerste categorie volgt een spectaculaire finale met korte, steile klimmetjes.

De startlijst toont Anna van der Breggen in het roze, met Demi Vollering op 1,04 seconden achter en Marlen Reusser op 1,10 seconden. Het laatste korte klimmetje maakt geen onderscheid in de kopgroep, waardoor de etappe waarschijnlijk beslecht wordt in een sprint van vier rensters voor de dagzege. Deze sprintbonificaties kunnen ook belangrijk zijn voor het algemeen klassement.

Als Vollering de etappe wint, pakte ze tien extra seconden, waardoor ze tot binnen 50 seconden van Van der Breggen zou kunnen komen. De vraag is of Van der Breggen, die op papier misschien de traagste sprinter in deze kopgroep is, nog een list uit haar mouw kan schudden. De top is gerond en Anna van der Breggen pakt de zeven bergpunten, waarmee ze haar leidende positie in het bergklassement versterkt.

Belangrijker is dat ze alle aanvallen van Demi Vollering kan weerstaan. Samen met Antonia Niedermaier en Isabella Holmgren duiken ze richting de finishplaats Santo Stefano di Cadore. Die twee kunnen vandaag nog gouden zaken doen, omdat Elisa Longo Borghini en Niamh Fisher-Black al op 36 seconden achterrijden en de groep met Reusser op 54 seconden. Vollering probeert opnieuw aan te vallen, maar niemand kraakt in de kopgroep: Van der Breggen niet, Niedermaier niet en ook de pas 20-jarige Holmgren niet.

Die Isabella Holmgren leerden we kennen bij het wereldkampioenschap veldrijden in Hoogerheide in 2023, waar ze bij de junioren de titel behaalde voor haar tweelingzus Ava. Vorig jaar werd ze zevende in de Giro, won de Tour de l'Avenir en brak dit jaar door met top tien-klasseringen in de Waalse Pijl en Luik-Bastenaken-Luik. Van der Breggen neemt nu gedecideerd de kop over, waarschijnlijk niet om concurrenten te lossen, maar om een gelijkmatig tempo te kunnen rijden en aanvallen te pareren.

Longo Borghini geeft niet op en rijdt met ploeggenote Fisher-Black op een tien seconden achterstand. Reusser blijft verder achter. Bij de bonificatiesprint wordt niet gesprint, waardoor Vollering zes seconden inloopt, Niedermaier vier en Holmgren twee. Van der Breggen heeft het zwaar en kiest ervoor geen moeite te doen.

Vollering neemt de kop over en rijdt in een ruk naar Trinca Colonel toe. Niedermaier zit indrukwekkend stoïcijns in haar wiel, ook Holmgren kan volgen. De vierde en laatste in de rijd is Van der Breggen. Op deze laatste klim ligt ook de bonificatiesprint, met zes, vier en twee seconden te verdienen.

Monica Trinca Colonel houdt voorlopig goed stand met nog steeds 40 seconden voorsprong, maar dat is op de groep waar vroege vluchter Laura Dickson het tempo maakt voor Vollering. De rensters passeren de finishplaats Santo Stefano di Cadore en gaan meteen de steile klim naar Costa op. Trinca Colonel doet dat met een voorsprong van 38 seconden op de groep met favorieten. Eenmaal beneden sluit Holmgren aan bij het viertal Van der Breggen, Vollering, Niedermaier en Longo Borghini.

De favorieten kijken elkaar aan en houden de benen stil. Van der Breggen vindt dat prima, want ze wil graag dat Cavallar terugkeert. En dan keren ook de achtervolgers terug, waaronder Cavallar en Reusser. Eén renster profiteert van dit geaarzel: Monica Trinca Colonel vergroot haar voorsprong tot 40 seconden.

Met nog zeven bergpunten te vergeven lijkt Van der Breggen ook na vandaag de leidster te blijven in het bergklassement. De enige die haar nog kan passeren is ploeggenote Cavallar, maar die heeft de kopgroep moeten laten gaan in de afdaling. In de afdaling komt Reusser wat dichterbij, het verschil is 27 seconden. Vooraan blijkt Trinca Colonel net als in de vorige afdaling de beste daalster.

Ze slaat een gat met de rest. We hadden het al over Maya Kingma, de triatlete die aan de Olympische Spelen van Tokio en Parijs meedeed. Ook Valentina Cavallar heeft zo'n verhaal. De Oostenrijkse deed in 2021 in Tokio mee als roeister in de lichte dubbel-twee, het onderdeel waarop Marieke Keijser en Ilse Paulis brons wonnen.

Ze bleef steken in de series. Twee jaar later maakte ze de overstap naar het profwielrennen bij het Franse Arkéa. Nu is ze heel belangrijk voor haar kopvrouw Van der Breggen. Vollering is als eerste boven op de klim naar Costa.

Nu volgen vijf lastige daalkilometers tot een kort hupje van 800 meter à 7 procent, waarna de technische afdaling verder gaat. Gelukkig is het droog. De kans is groot dat in die afdaling rensters kunnen terugkeren aan kop, maar de krachtsverhoudingen lijken wel duidelijk





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