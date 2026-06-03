Specialisatie van ziekenhuizen kan kwaliteit van zorg beïnvloeden

Armand Girbes, het hoofd van de Intensive Care bij het Amsterdam UMC, waarschuwt voor de gevolgen van het steeds verder specialiseren van ziekenhuizen. Hij denkt dat dit de kwaliteit van de zorg kan aantasten en dat het altijd om de patiënt als geheel moet gaan.

Het steeds verder specialiseren van ziekenhuizen kan de kwaliteit van de zorg aantasten. Daarvoor waarschuwt Armand Girbes, het hoofd van de Intensive Care bij het Amsterdam UMC, die onlangs met pensioen ging.

'Als je in je ziekenhuis veel verschillende expertises hebt, helpt het om de patiënt de juiste diagnose en behandeling te geven', vertelt hij. In omwille van efficiëntie zijn ziekenhuizen zich steeds vaker gaan specialiseren. Voor bepaalde behandelingen moet je in Amsterdam zijn, terwijl je voor andere behandelingen beter naar Groningen kunt.

Dit kan schadelijke gevolgen hebben, denkt Girbes: 'Als jij heel erg goed bent in hersenbloedingen en er komt een bewusteloze patiënt binnen die geen hersenbloeding heeft, dan gaat het per definitie langer duren voordat de juiste diagnose wordt gesteld', zegt hij. Hij noemt het 'halve ziekenhuizen': patiënten kunnen bij een ziekenhuis maar voor een deel van de zorg terecht en voor een ander deel moeten ze ergens anders naartoe. Een slechte zaak, vindt Girbes.

'Het moet altijd om de patiënt als geheel gaan', vindt hij. De reden van de specialisatie zou efficiëntie zijn, maar dat vindt Girbes een denkfout: 'We hebben een misverstand in ons systeem gebouwd, namelijk dat zorg een product is.

' Een andere waarschuwing die Girbes doet is de administratie. Ook dit is een gevolg van zorg te veel zien als een product.

'Wat ik voornamelijk gezien heb, is de toename van bureaucratie en van 'ver-Amerikanisering', waardoor artsen nu 40 procent van hun tijd kwijt zijn aan administratie. ' Het is anders dan vroeger, vertelt de arts: 'Toen ik jong was, kon ik veel meer patiënten zien, maar ze moeten tegenwoordig veel meer noteren, ze moeten veel meer verantwoorden', zegt hij





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