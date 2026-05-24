Speciale voorbereidingen op het FIFA WK van Curaçao door teammanager Jansen

De voorbereidingen op het FIFA WK van Curaçao zijn vandaag begonnen en Arnhemmer Wouter Jansen zal er als teammanager bij zijn. Jansen kreeg veel herinneringen van zijn jeugd op het eiland. Hij hielp door te pronken bij de Nederlandse Antillen door zijn vader te werken in het ziekenhuis.

vandaag, 11:12Deel dit artikel In Huis ter Duin begint maandag voor Curaçao de voorbereiding op het WK voetbal. Arnhemmer Wouter Jansen (44), voormalig speler van De Graafschap en nu docent Sportkunde aan de HAN, is erbij als teammanager.

Jansen werd geboren op het eiland en beleeft een uniek WK-avontuur.

'De partybus met dansvloer en palmbladeren is heilig. 'Ik denk dat ik er ongeveer een half jaartje heb gewoond. Herinneringen ontbreken dus. Mijn vader werkte er in het ziekenhuis.

Het heeft me best veel opgeleverd, want ik werd opgeroepen voor de Nederlandse Antillen toen ik nog bij De Graafschap speelde. Dat was prachtig. De mensen op het eiland hechten er veel waarde aan als je er vandaan komt. Dat hielp natuurlijk ook in de rol van teammanager die ik nu heb.

We gingen er met het gezin vaak heen. Dan deden we een huizenruil en zaten we daar in de zomer zo'n vijf weken. Ik had altijd wel wat trekjes van de mensen waardoor ik ze ook beter begrijp. Zo maak ik me niet zo snel druk, maar ben ik wat nonchalanter en flexibeler.

Dat is daar ook. Ik kan goed waarderen zoals zij in het leven staan en ervan genieten. Mensen leven bij de dag. Je speelde in 2003 twee oefeninteralls voor toen nog de Nederlandse Antillen.

Hoe bijzonder is dat voor je? Enorm, dat neemt niemand mij meer af. Het was het startpunt van een lange periode die nu heeft geleid tot het bereiken van het WK. Iedere voetballer die zo ongeveer geboren was op Curaçao werd opgeroepen.

Er kwam een selectietoernooi op het eiland en zo is het langzaam wat professioneler geworden





