Bijna 3000 sporters met een verstandelijke beperking doen in juni mee aan de Special Olympics Nationale Spelen in Haarlem. Meedoen is belangrijker dan winnen, zeggen zij zelf. Ruben Hussaarts, een 35-jarige man uit Haarlem, doet mee aan de Spelen op twee onderdelen: kogelstoten en de sprintafstanden van het hardlopen. Hij heeft een verstandelijke beperking en heeft veel structuur en begeleiding nodig.

'Het is een happening waar ik veel vrienden tegenkom. Ik ga lekker genieten', aldus kogelstoter Ruben. Hij doet op de Special Olympics mee op twee onderdelen: kogelstoten en de sprintafstanden van het hardlopen. Bij vorige edities van de Spelen won hij al eens goud bij het kogelstoten nadat hij bij het hardlopen ten val was gekomen.

'Op de honderd meter viel ik over de finish en stond het bloed op mijn benen', vertelt Ruben. 'Op adrenaline haalde ik daarna goud bij het kogelstoten.





