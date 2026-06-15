Special Olympics 2028: Drenthe wordt sportief platform voor G‑sporters

In 2028 organiseert Drenthe een weekend vol Special Olympics met meer dan twintig sporten, verspreid over twaalf gemeenten, gericht op atleten met een verstandelijke beperking.

In 2028 zal Drenthe een bruisend sportief weekend inluiden wanneer meer dan twintig disciplines van de Special Olympics zich over twaalf gemeenten verspreiden. Deze bijzondere editie richt zich op G‑sporters, atleten met een verstandelijke beperking, die in een breed scala aan sporten een podium krijgen: van voetbal, handbal en hockey tot flair‑rugby, open‑waterzwemmen, padel, bowlen, triatlon, zeilen, judo en nog veel meer.

Het programma is zo opgebouwd dat elke deelnemende gemeente een specifiek deel van het evenement faciliteert, waardoor zowel de sportieve als de logistieke belangen van de regio optimaal benut worden. In Hoogeveen, de gastgemeente, vinden de eerste rondes van hockey, voetbal en handbal plaats, een dynamische combinatie die zowel lokale sportclubs als vrijwilligersorganisaties op de been brengt.

De eindwedstrijden van voetbal en hockey worden echter op andere locaties gehouden: de voetbalfinale keert terug naar Emmen, waar ook het bowlen, de zwemwedstrijden en de triatlon van de dag zijn, terwijl de hockeyfinale zich verspreid tussen Tynaarlo en Zuidlaren voltooit, met de cruciale beslissingswedstrijd in het sportcomplex van Tynaarlo en de afsluitende ceremonie in Zuidlaren. Daarnaast vindt de zeilcompetitie plaats op het schilderachtige Paterswoldsemeer, en organiseert Eelde de judowedstrijden in een speciaal daarvoor bestemde hal, waardoor elke sport een passende omgeving krijgt.

De organisatie van de Special Olympics in Drenthe is het resultaat van een intensieve voorbereiding tussen de provinciale overheid, de betrokken gemeenten en het platform Aangepast Sporten. Beleidsambtenaren en vertegenwoordigers van sportverenigingen hebben gezamenlijk een grondige analyse gemaakt van de beschikbare faciliteiten, de bereikbaarheid en de expertise van lokale clubs. Deze samenwerking heeft geleid tot een gedetailleerde kaart die in één oogopslag laat zien welke sport wanneer en waar plaatsvindt.

Daarbij is er gelet op een evenwichtige verdeling van de beschikbare sportaccommodaties, zodat elke sport een sterke en goed georganiseerde structuur kan opzetten. De provinciale regering benadrukt dat de keuze voor Drenthe als gastprovincie niet alleen de sportieve inclusie bevordert, maar ook de regionale economie een impulssignaal geeft, met name in de recreatieve en horecasectoren die profiteren van de toestroom van deelnemers, families en supporters.

Een van de inspirerende verhalen die de Special Olympics in Drenthe typeren, komt van Marcel, een jonge voetballer uit Tynaarlo. Hij heeft sinds zijn jeugd gedroomd van een plek in het nationale sportlandschap en ziet de aankomende spelen als een keerpunt in zijn leven.

"Het is best heftig," vertelt hij, "maar ik weet dat ik niet alleen sta. De steun van mijn club, mijn familie en de hele gemeenschap maakt dit mogelijk.

" Zijn enthousiasme weerspiegelt de bredere boodschap van het evenement: sport verbindt, geeft kansen en versterkt de sociale cohesie. De Special Olympics 2028 in Drenthe beloven daarom een unieke combinatie van topprestaties, gemeenschapszin en inclusieve sportbeleving, waarbij elke sporter de kans krijgt om te schitteren in een omgeving die hen ondersteunt en viert





RTVDrenthe / 🏆 10. in NL We have summarized this news so that you can read it quickly. If you are interested in the news, you can read the full text here. Read more:

Special Olympics G‑Sporters Drenthe Inclusieve Sport Gemeentelijke Samenwerking

United States Latest News, United States Headlines

Similar News:You can also read news stories similar to this one that we have collected from other news sources.

TV Drenthe zendt jubileumconcert Henk Wijngaard uitHet jubileumconcert van Henk Wijngaard gemist? Kijk dan vanavond op TV Drenthe naar een registratie van dit bijzondere optreden.

Read more »

Rangnick haalt neus op voor AC Milan en verlengt contract bij OostenrijkRalf Rangnick wordt niet de nieuwe technisch directeur van AC Milan. I Rossoneri openden onlangs de gesprekken met de 67-jarige Duitser, maar beide partijen kwamen niet tot een akkoord. Rangnick was het wachten zat en heeft besloten om langer door te gaan als bondscoach van Oostenrijk. Hij tekende zaterdag een nieuw contract tot medio 2028.

Read more »

De week van Drenthe: ravage in Norg en Drentse scholieren horen examenuitslagDeze week speelden er weer allerlei zaken in de provincie Drenthe. Epko F. werd veroordeeld voor doodslag op zijn vrouw Ida, Rijkswaterstaat maakte bekend al het groot onderhoud in Drenthe te schrappen en scholieren hoorden of zij geslaagd waren.

Read more »

Special Olympics 2028 in Drenthe: twintig sporten verspreid over twaalf gemeentenIn 2028 organiseert Drenthe de Special Olympics voor G‑sporters, met meer dan twintig sporten van voetbal en hockey tot open water zwemmen, padel, bowlen, triatlon, zeilen en judo. De wedstrijden vinden plaats in twaalf gemeenten, waarbij de finales van voetbal in Emmen, hockey in Tynaarlo en andere finales in Zuidlaren worden gehouden. De provinciale overheid werkte nauw samen met gemeenten en het platform Aangepast Sporten om locaties en verenigingen te kiezen.

Read more »