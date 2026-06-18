Sparta Rotterdam onderhandelt met Ajax en Nick Verschuren over een transfer. FC Groningen ook geïnteresseerd, maar heeft volgens transferjournalist Mounir Boualin minder goede kaarten in handen.

Sparta Rotterdam heeft zich onderdeel gemaakt van de race om de verdediger Nick Verschuren van Ajax te contracteren. Volgens transferjournalist Mounir Boualin voert de club uit Rotterdam onderhandelingen met zowel Ajax als de speler zelf.

Het Belgische talent geniet ook de aandacht van FC Groningen, dat op zoek is naar extra diepgang in de achterhoede. FC Groningen heeft positieve ervaringen met het verwerven van Ajax-stoppers, gezien de succesvolle tijdelijke transfer van Dies Janse in het afgelopen seizoen. Janse ontwikkelde zich tot een essentiële speler voor trainer Dick Lukkien, wat de Groningen-interesse in Verschuren verder aanwakkert. Desondanks heeft Sparta Rotterdam op dit moment de beste positie in de onderhandelingen.

Ajax staat open voor een transfer van Verschuen. De media- en speelkans voor de jonge verdediger zijn beperkt in Amsterdam. Hij moet hetplaatsen maken voor gevestigde internationals als Youri Baas, Josip Sutalo en Ko Itakura. Daarnaast beschikt Ajax nog over andere jonge talenten in de centrale verdediging zoals Aaron Bouwman en Dies Janse.

Voor Verschuren lijkt een permanently vertrek de beste optie voor zijn carrière. Ook voor Ajax is het verkoopen van de potentiële activa een aantrekkijke financiële en sportieve kans. Volgens Mounir Boualin is SpartaRace actief om de concurrentie, met name FC Groningen, te verslaan.

"Sparta wil doorpakken in de strijd om Verschuren en onder meer FC Groningen te snel af zijn," aldus Boualin. "Van een akkoord is nog geen sprake, maar het ziet er goed uit voor de Rotterdammers. " Een formele overeenkomst moet nog worden bereikt tussen alle partijen. De komende dagen zullen bepalen of Nick Verschuren zijn toekomst in Rotterdam of in een andere stad zal vinden, mogelijk in Groningen indien Sparta het proces niet erfolgreig afrondt





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