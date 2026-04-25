Sparta Rotterdam bijna rond met Paul Simonis, maar laatste onderhandelingen verlopen moeizaam

Sparta Rotterdam staat op het punt om Paul Simonis aan te stellen als nieuwe hoofdtrainer, maar de laatste onderhandelingen over zijn contract en zijn situatie bij VfL Wolfsburg verlopen stroef. Ruben den Uil wordt genoemd als alternatieve kandidaat.

Sparta Rotterdam staat op het punt om Paul Simonis aan te stellen als nieuwe hoofdtrainer, maar de laatste fase van de onderhandelingen verloopt stroef. Verschillende bronnen melden dat er nog aanzienlijke obstakels zijn die overwonnen moeten worden voordat Simonis daadwerkelijk een contract kan tekenen bij de club uit Rotterdam-West.

Een belangrijk punt van discussie is de situatie rondom zijn contract bij VfL Wolfsburg, waar hij momenteel nog op non-actief staat. Omdat Simonis niet ontslagen is, maar slechts op non-actief is gesteld, wordt zijn salaris nog steeds doorbetaald door de Duitse club. Dit compliceert de overgang naar Sparta, omdat alle betrokken partijen bereid moeten zijn om concessies te doen om een passende oplossing te vinden.

De intentie om samen te werken is er wel, maar de weg naar een akkoord is nog lang niet geëffend. Als de onderhandelingen met Paul Simonis uiteindelijk stranden, heeft Sparta Rotterdam een alternatieve kandidaat in het vizier: Ruben den Uil, de huidige trainer van Excelsior. Of er al concrete gesprekken zijn gevoerd met Den Uil is onduidelijk, maar hij wordt gezien als een serieuze optie mocht Simonis niet naar Het Kasteel komen.

De keuze voor Simonis zou een logische stap zijn, gezien het vertrek van Maurice Steijn, wiens contract afloopt en niet verlengd zal worden. Andere kandidaten, zoals Mitchell van der Gaag en Anthony Correia, zijn gepasseerd in de zoektocht naar een nieuwe oefenmeester. Simonis heeft in het verleden succesvol werk geleverd bij Go Ahead Eagles, waar hij onder meer de KNVB Beker wist te winnen, voordat hij de overstap maakte naar VfL Wolfsburg.

Zijn periode in Duitsland was echter van korte duur, met slechts twaalf wedstrijden als trainer. Nu lijkt hij een nieuwe kans te krijgen om zijn carrière een boost te geven bij Sparta Rotterdam. De club hoopt dat Simonis de juiste persoon is om de volgende stap te zetten en de ambities van Sparta waar te maken. Naast de voetbalgerelateerde ontwikkelingen, is er ook veel ophef ontstaan rondom de incidenten rondom de wedstrijd van Vitesse.

Supporters van Vitesse hebben zich misdragen, wat tot scherpe reacties heeft geleid. Er is sprake van vandalisme en geweld, en er wordt opgeroepen tot strenge maatregelen tegen de betrokkenen. De incidenten hebben geleid tot schaamte en afkeuring bij veel voetbalfans. Er wordt benadrukt dat het onacceptabel is om andere mensen in gevaar te brengen en dat er alternatieve manieren zijn om frustraties te uiten.

Ook is er kritiek op de manier waarop de kwaliteiten van bepaalde spelers, zoals Veerman, worden beoordeeld. Er wordt gesteld dat zijn kwaliteiten worden gebagatelliseerd en dat er pas waardering komt als hij in een ander team speelt. Tot slot is er discussie over de selectie van het Nederlands elftal onder leiding van bondscoach Koeman, waarbij de keuze voor spelers als Weghorst ter discussie wordt gesteld en de hoop van Wijnaldum op een WK-selectie wordt aangehaald





