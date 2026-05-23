Sparta-middenvelder Joshua Kitolano vertrekt transfervrij naar Feyenoord

Sparta-middenvelder Joshua Kitolano heeft besloten om transfervrij naar Feyenoord te vertrekken. De 24-jarige Noor speelde vier seizoenen voor Sparta en maakte in totaal veertien doelpunten en negen assists in 126 wedstrijden voor de Rotterdammers. Hij maakte vijf doelpunten dit seizoen, waaronder twee keer tegen Feyenoord.

Sparta -middenvelder Joshua Kitolano liep deze winter een transfer naar Feyenoord mis, zo vertelde de Noor aan. Toch is nu een vertrek uit Spangen aan de orde: na vier seizoenen trekt hij transfervrij de deur achter zich dicht.

Hij is toe aan nieuwe uitdagingen. De 24-jarige Kitolano kwam in de zomer van 2022 over van het Noorse Odds BK voor ongeveer zes ton. Dat bleek een schot in de roos. In Spangen groeide de behendige middenvelder uit tot een gewaardeerde kracht binnen de selectie.

In 126 wedstrijden voor de Rotterdammers was hij goed voor veertien doelpunten en negen assists. Dit seizoen vond hij vijf keer het net, waaronder twee keer tijdens de uitwedstrijd tegen stadsgenoot Feyenoord. Dat hij nu transfervrij vertrekt, net als spits Tobias Lauritsen, doet de Noor pijn.

'Dat maakt me eerlijk gezegd een beetje verdrietig. Ik had Sparta graag wat teruggegeven. Dat is altijd mijn plan geweest', aldus Kitolano.

'Natuurlijk heb ik wat kunnen teruggeven met goede wedstrijden - met als hoogtepunt de zege bij Feyenoord - maar het doet me pijn dat ik niet óók wat geld heb opgeleverd. ' Toch had de middenvelder deze winter nog kunnen vertrekken, uitgerekend naar Feyenoord. Die transfer liep stuk op blessureleed, terwijl Feyenoord ook al interesse toonde toen hij nog bij Odds BK speelde.

'Afgelopen zomer was een goed moment geweest, en ook in de winter kon het nog. Maar dat is niet gebeurd. Ik heb altijd een slechte timing gehad; veel blessures rond de transferperiodes', bekent hij





voetbalzonenl / 🏆 16. in NL We have summarized this news so that you can read it quickly. If you are interested in the news, you can read the full text here. Read more:

Sparta Feyenoord Joshua Kitolano Transfer Blessureleed Interesse Slechte Timing

United States Latest News, United States Headlines

Similar News:You can also read news stories similar to this one that we have collected from other news sources.

Feyenoord en Stadion Feijenoord bereiken overeenstemming over eenwordingFeyenoord en Stadion Feijenoord hebben overeenstemming bereikt over de voorwaarden voor eenwording van stadion en club. De onderhandelingen over de voorwaarden van het uitgeven van nieuwe aandelen door het stadion, die dan gekocht worden door Feyenoord, bevonden zich in de eindfase. De aandeelhouders krijgen nu het advies om in te stemmen met de eenwording, maar dit moet op 11 juni nog wel daadwerkelijk gebeuren.

Read more »

Feyenoord en FC Utrecht overmiddeningFeyenoord Gjivai Zechiël verhuurde FC Utrecht voor dit seizoen. Journalist Mike Verweij twijfelt of Zechiël volgend jaar Feyenoord moet verlaten.

Read more »

Sparta-sterkhouder emotioneel na transfervrij vertrek: 'Dat doet me wel pijn'Joshua Kitolano baalt ervan dat hij Sparta Rotterdam geen transfersom oplevert. De Noorse middenvelder vertrekt na vier jaar bij de Rotterdamse club. Kitolano weet nog niet waar hij volgend seizoen te bewonderen is.

Read more »

Feyenoord-huurlingen Zechiël, Zerrouki en Stengs keren terug, maar volgen voorzichtige kans bij Robin van PersieFeyenoord-huurlingen Gjivai Zechiël, Ramiz Zerrouki en Calvin Stengs contractueel gezien keren terug naar de Rotterdamse Kuip. Volgens Robin van Persie krijgt Zechiël een kans bij Feyenoord. echter wordt gesteld dat er een grote concurrentiestrijd op het middenveld plaatsvindt. Dennis van Eersel waarschuwt dat Feyenoord nooit te weinig middenvelders kan hebben, gezien de les van vorig jaar, waarin drie van de vier middenvelders regelmatig gewond was geweest.

Read more »