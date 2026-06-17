Spanningen tussen ASV De Dijk en DRC over locatie kampioenswedstrijd

De kampioenswedstrijd tussen de onder-19 van ASV De Dijk en DRC staat komende zaterdag op het programma, maar door de spanningen tussen de clubs is het de vraag of er dan een bal gaat rollen.

De spanningen tussen ASV De Dijk en DRC gaan door. Terwijl de kampioenswedstrijd tussen de onder-19 van beide clubs nog moet worden gespeeld, is er nu onenigheid over de locatie.

De wedstrijd stond oorspronkelijk op het programma voor komende zaterdag, maar door de spanningen is het de vraag of er dan een bal gaat rollen. De spanningen begonnen bij onenigheid over de scheidsrechter, die normaal gesproken wordt uitgekozen door de thuisclub. DRC wilde echter geen scheidsrechter die lid is van ASV De Dijk, omdat er in het verleden meerdere incidenten zijn geweest op het veld.

De voorzitter van DRC, Alex Klusman, zegt dat de maatregel alleen bedoeld is om te voorkomen dat het zaterdag uit de hand loopt. ASV De Dijk stemde in eerste instantie mee, maar zou later op zijn teruggekomen. De wedstrijd werd afgelast en er ging een hoop discussie aan vooraf voordat beide clubs het eens werden over een nieuwe speeldatum: 20 juni.

Ook gingen de clubs akkoord met het aanstellen van een onafhankelijke scheids, maar inmiddels is er een nieuw struikelblok: de locatie van de wedstrijd. Volgens het competitieschema is ASV De Dijk de thuisspelende ploeg, maar DRC wil de wedstrijd alleen spelen als de wedstrijd op neutraal terrein gespeeld wordt. De KNVB vond beide opties prima, maar ASV De Dijk wil de wedstrijd gewoon thuis spelen.

De voorzitter van DRC wil niet spelen als de wedstrijd niet op neutraal terrein gespeeld wordt. De KNVB zegt dat de verantwoordelijkheid voor de organisatie en veiligheid van een wedstrijd op het eigen terrein ligt bij de betrokken verenigingen. De KNVB kan daarbij adviseren en ondersteunen, maar kan die verantwoordelijkheid niet overnemen.

ASV De Dijk wil niet inhoudelijk ingaan op de kwestie en zegt dat het aan beide verenigingen is om dit intern en in overleg met de KNVB op te lossen





AT5 / 🏆 1. in NL We have summarized this news so that you can read it quickly. If you are interested in the news, you can read the full text here. Read more:

ASV De Dijk DRC Kampioenswedstrijd Scheidsrechter Locatie KNVB

United States Latest News, United States Headlines

Similar News:You can also read news stories similar to this one that we have collected from other news sources.

Van Dijk onbewogen na valse WK-start: 'Verandert helemaal niks'Virgil van Dijk opende de score, maar zijn avond eindigde in teleurstelling. Oranje leidde tegen Japan met 2-1, maar incasseerde in de slotfase uit een hoekschop alsnog de gelijkmaker. Voor de aanvoerder was het een zure manier om het WK 2026 in Dallas te beginnen.

Read more »

Van Dijk kritisch over vaste drinkpauzes op WKAanvoerder Virgil van Dijk uitte zijn bezwaren tegen de verplichte drinkpauzes tijdens het WK, stellend dat deze per wedstrijd moeten worden geëvalueerd. Hij vreest dat de pauzes het kijkplezier voor tv-kijkers schaden door reclameonderbrekingen, vooral bij niet-extreme weersomstandigheden.

Read more »

Voetbalwereld voor WK: Kleinere landen eken their plek, spanningen rond visum en historische rivaliteitTijdens het WK staan niet alleen de opstellingen van toplanden centraal. Ook 'kleinere' landen zoals Kaapverdië en Senegal tonen hun kracht en ambities. Ondanks kritiek van UEFA over eenuitbreiding met 48 landen, benadrukken Afrikaanse landen dat voetbal voor iedereen is. Tegelijkertijd zorgen visumproblemen van Ghanese speler Thomas Partey voor politieke spanningen, terwijl Senegal zich voorbereidt op een emotioneel duel met voormalige kolonisator Frankrijk.

Read more »

Clubs in Noord ruziën over kampioenswedstrijd: 'Spelen alleen als het op neutraal terrein is'ASV De Dijk en DRC ruziën over locatie kampioenswedstrijd onder-19 in Amsterdam-Noord. DRC wil neutraal terrein, De Dijk niet. Lees het hele verhaal.

Read more »