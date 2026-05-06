Spanningen in Ter Apel: Demonstraties van Defend Netherlands en tegendemonstranten

Ter Apel staat op het punt om getuige te zijn van een onrustige zaterdag, waarbij twee tegenovergestelde groepen demonstraties zullen houden bij het aanmeldcentrum. Oud-AIVD'er Jelle Postma waarschuwt de lokale autoriteiten om de situatie niet te onderschatten, vooral vanwege de betrokkenheid van de ultra-rechtse organisatie Defend Netherlands. De gemeente Westerwolde is druk bezig met voorbereidingen om de demonstraties veilig te laten verlopen, maar de spanningen zijn hoog en de risico's op escalatie zijn groot.

Ter Apel bereidt zich voor op een onrustige zaterdag, waarbij twee tegenovergestelde groepen demonstraties zullen houden bij het aanmeldcentrum. De waarschuwing van oud-AIVD'er en onderzoeker Jelle Postma aan de lokale autoriteiten is duidelijk: onderschat de situatie niet.

De spanningen zijn hoog, vooral vanwege de betrokkenheid van Defend Netherlands, een ultra-rechtse organisatie die als eerste een demonstratie heeft aangekondigd voor komende zaterdag. Als reactie daarop heeft de groep 'Groningen tegen extreem rechts' besloten om een tegendemonstratie te organiseren op dezelfde locatie en tijd. Postma, die de stichting Justice for Prosperity heeft opgericht om wereldwijd de krachten die democratieën ondermijnen te bestuderen, heeft samen met zijn team Defend Netherlands uitgebreid onderzocht.

De autoriteiten zijn druk bezig met overleg om beide groepen uit elkaar te houden en grote problemen te voorkomen. De gemeente Westerwolde heeft al laten weten alles in het werk te stellen om de situatie in goede banen te leiden. Defend Netherlands is regelmatig aanwezig bij lokale protesten tegen de vestiging van opvanglocaties voor asielzoekers. Voor het eerst zijn ze zaterdag prominent aanwezig in Ter Apel, wat aanleiding geeft om Postma te vragen naar de aard van deze organisatie.

Volgens Postma is Defend Netherlands een landelijke organisatie met lokale afdelingen, die in korte tijd is gegroeid van twee tot 36 chapters. Ze organiseren zelf demonstraties en springen op lokale protestacties, waarbij ze deze vaak kapen. Dit heeft geleid tot een toename van geweld en escalatie, zoals recentelijk gezien in Loosdrecht en IJsselstein. De organisatie heeft ervaring met het opzetten van grootschalige protestacties, waarbij ze gebruikmaken van professionele middelen zoals podia, geluidsinstallaties en voedselvoorzieningen.

Postma waarschuwt dat het geweld een tweede natuur is geworden voor Defend Netherlands en dat de aanwezigheid van een tegendemonstratie de spanningen verder kan opvoeren. Hij adviseert de burgemeester van Westerwolde om een moeilijk besluit te nemen: ofwel alles op alles zetten om de demonstraties veilig te laten verlopen, ofwel de stekker eruit trekken, wat echter de temperatuur zou kunnen doen toenemen.

Postma benadrukt dat de politie al onder druk staat door andere protesten en dat deze demonstraties extra capaciteit zullen vereisen. RTV Noord heeft geprobeerd contact op te nemen met Defend Netherlands voor een reactie, maar tot nu toe zonder succes. Vluchtelingenwerk Nederland maakt zich zorgen over de impact van deze demonstraties op de asielzoekers die achter de poort van het aanmeldcentrum verblijven, aangezien dit soort protesten intimiderend kunnen zijn





NOS / 🏆 5. in NL We have summarized this news so that you can read it quickly. If you are interested in the news, you can read the full text here. Read more:

Ter Apel Defend Netherlands Demonstraties Asielzoekers Jelle Postma

United States Latest News, United States Headlines

Similar News:You can also read news stories similar to this one that we have collected from other news sources.

Druk op Ter Apel lijkt af te nemen: aantal asielzoekers onder de tweeduizendDe druk op het aanmeldcentrum in Ter Apel lijkt af te nemen. De afgelopen dagen verblijven daar minder dan tweeduizend asielzoekers. Dat is voor eerst sinds begin dit jaar.

Read more »

Familie Kraan uit Een huis vol emigreert verwelkomt tiende kind: 'We genieten enorm'Familie Kraan uit 'Een huis vol emigreert' heeft er opnieuw een gezinslid bij: het tiende kind is geboren. Op Instagram maken de ouders bekend dat hun dochter Linde ter wereld is gekomen. De gezinsuitbreiding brengt veel vreugde met zich mee binnen het grote gezin.

Read more »

Noorse 'oudste prinses ter wereld' laat zich weer zien na ziekenhuisopnamePrinses Astrid van Noorwegen is maandag na lange tijd weer in het openbaar verschenen. De 94-jarige zus van koning Harald (89) ging met haar neef kroonprins Haakon (52) naar het 50-jarig jubileum van Dysleksi Norge, de Noorse dyslexievereniging.

Read more »

Starwarsfan: 'Voor mij is elke dag een beetje Star Wars dag'Op maandag staat Nederland stil tijdens de Nationale Dodenherdenking, dan herdenken we de mensen die in het Koninkrijk der Nederlanden of waar ook ter wereld zijn omgekomen of vermoord sinds het uitbreken van de Tweede Wereldoorlog. Maar wat veel mensen niet weten is dat 4 mei ook internationale Star Wars dag is.

Read more »

Leco van Zadelhoff herdenkt overleden vader op InstagramLeco van Zadelhoff (57) deelt emotionele foto's ter ere van zijn overleden vader, die op 5 mei jarig zou zijn geweest. Hij schrijft een hartverwarmend bericht en ontvangt veel steun van volgers en bekenden.

Read more »

Tommie Christiaan komt oude drugsdealer tegen in gevangenis: 'Dit meen je niet'Zanger en acteur Tommie Christiaan uit Ter Aar komt in het televisieprogramma Hel of Hotel onverwacht oog in oog te staan met zijn oude drugsdealer.

Read more »