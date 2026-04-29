Spanning in Play-offs: Almere City wint uitduel bij Den Bosch

Almere City heeft de eerste wedstrijd van de play-offs voor promotie naar de Eredivisie gewonnen van FC Den Bosch. Na een 2-0 achterstand kwam Almere City terug en won uiteindelijk met 2-3. De returnwedstrijd is zaterdag in Almere.

De play-offs voor promotie naar de Eredivisie zijn begonnen en de eerste wedstrijd tussen FC Den Bosch en Almere City FC heeft voor een spannende ontknoping gezorgd.

Den Bosch, dat zich op de laatste speeldag van de Keuken Kampioen Divisie kwalificeerde voor de play-offs na het mislopen van de periodetitel door Vitesse, ontving dinsdagavond Almere City in het eigen stadion De Vliert. De Bosschenaren, vorig seizoen gestrand in de halve finale tegen Telstar, waren vastbesloten om een sterk signaal af te geven aan hun tegenstander.

De start van de wedstrijd was veelbelovend voor de thuisploeg, die in de openingsfase het spel dicteerde en na een kwartier de voorsprong pakte. Een te korte terugspeelbal van Boyd Reith bij Almere City zorgde voor de openingstreffer. Clubtopscorer Kevin Monzialo veroverde de bal in het zestienmetergebied en legde breed af op Sebastian Karlsson Grach, die de bal in het lege doel kon schieten.

Voor de Zweedse spits was het zijn vierde treffer van het seizoen, een belangrijk moment na zijn terugkeer van een zware kruisbandblessure. Almere City reageerde snel en kwam binnen vijf minuten bijna langszij. De jonge en talentvolle speler Dors raakte de paal, waarna ook Ferdy Druijf een goede kans liet liggen om de gelijkmaker te scoren. Dit illustreerde het spelbeeld van de Flevolanders: veel kansen creëren, maar moeite hebben met het benutten ervan.

Een inzet van Jamie Jacobs vloog net naast het doel, en Den Bosch profiteerde optimaal van deze gemiste kansen. Vlak voor rust ging Emmanuel van de Blaak in de fout, waardoor Monzialo de bal in de bovenhoek kon schieten en zijn achttiende treffer van het seizoen maakte. Met een 2-0 voorsprong leek Den Bosch een comfortabele positie te hebben bereikt, maar de tweede helft zou een heel ander verhaal schrijven.

Na de rust kwam Almere City sterker uit de kleedkamer en verhoogde het tempo. Dit zorgde ervoor dat Den Bosch aan het wankelen was en de controle over de wedstrijd verloor. Na 57 minuten scoorde Jamie Jacobs de aansluitingstreffer uit een rebound, en kort daarna verdubbelde Ferdy Druijf de score door een vrije trap achterwaarts in te koppen. Binnen tien minuten had Almere City de achterstand volledig weggewerkt en de wedstrijd gelijkgetrokken.

Den Bosch leek de grip op de wedstrijd volledig te verliezen, terwijl Almere City vastbesloten was om de winst te pakken. Doelman Pepijn van de Merbel van Den Bosch redde nog een inzet van Druijf, maar kon in de slotfase niet voorkomen dat Almere City de leiding overnam. Een prachtige dieptepass van Niko Takahashi bereikte Dors, die de bal knap afrondde en daarmee een indrukwekkende comeback voltooide. De eindstand was 2-3 in het voordeel van Almere City.

De returnwedstrijd wordt zaterdagmiddag om 14.00 uur in Almere gespeeld, en belooft een spannende confrontatie te worden voor een plek in de Eredivisie





Similar News:You can also read news stories similar to this one that we have collected from other news sources.

Drukte op feestpleinen in Eindhoven, Breda, Den Bosch en TilburgDe gemeenten Eindhoven, Breda, Den Bosch en Tilburg melden drukte op hun feestpleinen. In Eindhoven zijn het Fensterrein, Begijnenhof en Stadhuisplein afgesloten vanwege de drukte. Breda heeft tijdelijk ingangen van de Havermarkt afgesloten. Den Bosch en Tilburg ervaren een gezellige drukte zonder problemen.

Read more »

Almere City FC droomt van Eredivisie na play-off bereikenAlmere City FC heeft zich geplaatst voor de play-offs om promotie naar de Eredivisie. Na een moeizaam seizoen en een ongebruikelijke start, ziet trainer Alex Rijsdijk kansen voor zijn team. Daarnaast aandacht voor de blessure van Steven Bergwijn en de discussie rondom bepaalde mediafiguren.

Read more »

Danny Verbeek nadert afscheid bij FC Den Bosch: 'Nog één kans op mijn droom'Clublegende Danny Verbeek staat aan de vooravond van zijn afscheid als profvoetballer bij FC Den Bosch. De play-offs bieden nog een laatste kans om zijn droom – promotie naar de Eredivisie – te verwezenlijken. De eerste wedstrijd tegen Almere City staat woensdagavond op het programma.

Read more »

Cateringmedewerker mishandeld na wedstrijd FC Den BoschEen cateringmedewerker is na de wedstrijd tussen FC Den Bosch en ADO Den Haag mishandeld door een groep mannen. Medewerkers spreken van een toenemend patroon van agressie en intimidatie rond wedstrijden in Den Bosch.

Read more »

Almere City FC speelt gelijk in play-offwedstrijd tegen FC Den BoschAlmere City FC heeft in de eerste ronde van de play-offs een gelijkspel behaald tegen FC Den Bosch. Ferdy Druijf en Jamie Jacobs scoorden voor Almere, terwijl FC Den Bosch twee keer trof. De wedstrijd werd gekenmerkt door kansen aan beide kanten en defensieve fouten.

Read more »

Almere City wint eerste duel play-offs van FC Den BoschAlmere City heeft met 3-2 gewonnen van FC Den Bosch in de eerste wedstrijd van de play-offs om promotie-degradatie. Na een slechte eerste helft kwam Almere City sterk terug en won uiteindelijk door een prachtige goal van Marley Dors.

Read more »