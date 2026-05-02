Spanning in de Eredivisie: NEC-Telstar, Ajax-PSV en Excelsior winnen belangrijke duels

Belangrijke wedstrijden in de Eredivisie met cruciale punten in de strijd om Europees voetbal en tegen degradatie. NEC speelt tegen Telstar, Ajax neemt het op tegen PSV en Excelsior boekt een belangrijke zege bij FC Groningen.

De spanning loopt hoog op in de Eredivisie , met cruciale wedstrijden die de eindstand kunnen bepalen. In Nijmegen staat NEC voor een belangrijke confrontatie met Telstar .

Voor NEC, momenteel derde in de competitie, is dit duel van groot belang in de strijd om een Europees ticket. Telstar, op de zestiende plaats, vecht wanhopig tegen degradatie. Historisch gezien is Telstar nooit in staat geweest om een Eredivisiewedstrijd in Nijmegen te winnen. NEC is al zes wedstrijden ongeslagen, met drie gelijke spelen in de laatste vier duels.

Hun topscorer, Linssen, heeft al 11 doelpunten op zijn naam staan. Een interessant detail is dat El Kachati, momenteel bij NEC, vorig seizoen met Telstar promoveerde naar de Eredivisie en daar in twee seizoenen 31 keer scoorde. In Amsterdam ontbrandde een spectaculaire wedstrijd tussen Ajax en PSV. PSV begon met een bliksemstart, maar Ajax herstelde zich knap en kwam terug in de wedstrijd.

Kansen werden gecreëerd door Dolberg, Berghuis en Mokio, maar de Belgische speler schoot net naast. De wedstrijd kenmerkte zich door een open spelbeeld met veel kansen aan beide kanten. PSV nam vroeg in de wedstrijd de leiding via Ricardo Pepi, na een chaotische situatie achterin bij Ajax. Ajax probeerde terug te komen, met pogingen van Godts en Gaaei, maar PSV hield stand.

De wedstrijd werd voorafgegaan door een erehaag van Ajax voor de landskampioen PSV, wat resulteerde in boe-geroep van de Ajax-fans. Ook Excelsior boekte een belangrijke overwinning in de strijd tegen degradatie, uit bij FC Groningen. De Rotterdammers kwamen twee keer op achterstand, maar wisten beide keren terug te komen en uiteindelijk te winnen met 2-3. De Regt was de held van de wedstrijd met twee doelpunten, waaronder de winnende treffer in de negentigste minuut.

Groningen probeerde terug te komen, maar faalde in een één-op-één situatie met de keeper. De wedstrijd werd verder gekenmerkt door wissels, zoals de debuterende Metu bij Groningen, en de aanvoerdersband voor Mauro Júnior bij PSV, die door blessures de rol van captain op zich nam. De wedstrijd tussen Ajax en PSV was een confrontatie tussen een kampioen die niets meer te verliezen had en een ploeg die nog volop streeft naar Europees voetbal.

Beide trainers, Garcia en Bosz, hebben een verleden bij Maccabi Tel Aviv onder Jordi Cruijff, de huidige technisch directeur van Ajax





