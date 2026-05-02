Spanning in de Eredivisie: Groningen wint, Utrecht zegeviert moeizaam, Ajax-PSV in zicht

Een overzicht van de laatste ontwikkelingen in de Eredivisie, met verslagen van de wedstrijden FC Groningen-Excelsior, FC Utrecht-NAC Breda en een vooruitblik op Ajax-PSV. De strijd om Europees voetbal en degradatie is in volle gang.

Een doelpunt van Casper Widell, ondanks protesten over hinder voor doelman Etienne Vaessen, zette de toon in de wedstrijd tussen FC Groningen en Excelsior . Groningen kwam snel op voorsprong via Tika de Jonge uit een corner, maar de 2-0 werd voorkomen door een prachtige redding van Marco Rente op de lijn.

Aanvallend was er veel te zien, met kansen voor beide kanten. PSV begon met Couhaib Driouech in de aanval, als vervanger van de geschorste Ivan Perisic, terwijl Ajax koos voor Kasper Dolberg in de spits in plaats van de geblesseerde Wout Weghorst. De wedstrijd tussen Ajax en PSV beloofde een spannende confrontatie te worden, met herinneringen aan eerdere ontmoetingen, zoals de late goal van Oscar Gloukh vorig jaar.

FC Utrecht boekte een moeizame overwinning op NAC Breda, met een 2-0 scorelijn. NAC speelde het grootste deel van de wedstrijd met een man minder, en de doelpunten vielen pas in de slotminuten. Deze overwinning is belangrijk voor Utrecht in de strijd om een plek in de play-offs voor Europees voetbal, terwijl NAC verder wegzakt en de degradatiezorgen toenemen.

De wedstrijd was niet zonder controverse, met protesten van NAC-fans tegen technisch adviseur Pierre van Hooijdonk, naar aanleiding van mogelijke belangenverstrengeling bij de transfer van zijn zoon. De VAR moest ingrijpen bij een doelpunt van Dani de Wit, maar oordeelde dat het doelpunt mocht tellen. De wedstrijd tussen FC Groningen en Excelsior bleef spannend, met kansen voor beide teams. Groningen had een lange periode zonder overwinning tegen Excelsior, sinds 1983.

De wedstrijd werd gekenmerkt door fysiek spel, met incidenten zoals het trekken aan de haren van spelers, wat in andere competities al tot rode kaarten leidde. In de tweede helft kreeg FC Utrecht een grote kans om de voorsprong te vergroten, maar Artem Stepanov kopte de bal voorlangs. De strijd om degradatie is intens, met Excelsior dat punten probeert te pakken tegen Groningen.

NAC Breda vecht dapper door, ondanks het numerieke overwicht van de tegenstander, maar heeft dringend punten nodig om degradatie te voorkomen. De wedstrijd illustreert de strijdbaarheid van beide teams in de onderste regionen van de eredivisie





NOS / 🏆 5. in NL We have summarized this news so that you can read it quickly. If you are interested in the news, you can read the full text here. Read more:

Eredivisie FC Groningen Excelsior FC Utrecht NAC Breda Ajax PSV Voetbal Wedstrijdverslag Degradatie

United States Latest News, United States Headlines

Similar News:You can also read news stories similar to this one that we have collected from other news sources.

Marktwaarde-analyse: PSV ruim 96 miljoen euro meer waard dan Ajax voor Eredivisie-topperVoetbalPrimeur analyseert de marktwaarden van Ajax en PSV voor hun laatste Eredivisie-ontmoeting van het seizoen. PSV is met 283,6 miljoen euro aanzienlijk meer waard dan Ajax (187,15 miljoen euro).

Read more »

‘Ajax wint van PSV en wordt tweede in de VriendenLoterij Eredivisie’Ajax wint van PSV en wordt tweede in de VriendenLoterij Eredivisie. Iedere dag legt Voetbalzone een stelling voor over de Nederlandse topclubs. Daarnaast krijgen ook ploegen buiten de traditionele top drie geregeld aandacht. Zaterdag neemt Ajax het in eigen huis op tegen landskampioen PSV.

Read more »

Praat mee op VP: FC Groningen met veelbesproken Janse tegen ExcelsiorFC Groningen ontvangt Excelsior Rotterdam in de Eredivisie. De wedstrijd begint om 18.45 uur, volg de wedstrijd hieronder in de live-omgeving van VoetbalPrimeur en praat mee!

Read more »

Bliksemstart FC Groningen tegen Excelsior (1-0) • Ajax ontvangt PSV vanavondIn dit liveblog volgen we alle zaterdagduels in de eredivisie.

Read more »

Excelsior maakt gelijk bij FC Groningen (1-1) • Ajax met Dolberg, PSV met DriouechIn dit liveblog volgen we alle zaterdagduels in de eredivisie.

Read more »

FC Groningen leidt tegen Excelsior, Ajax ontvangt PSVFC Groningen heeft een voorsprong genomen tegen Excelsior door een doelpunt van Tika de Jonge. Daarnaast een vooruitblik op de wedstrijd Ajax-PSV met opstellingen en blessures.

Read more »