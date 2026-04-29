Het duel tussen Southampton en Ipswich Town eindigde in 2-2, waardoor de strijd om promotie naar de Premier League onverminderd spannend blijft. De uitkomst heeft ook gevolgen voor Ajax Amsterdam, dat profiteert van een mogelijke promotie van Ipswich Town.

De Championship , het tweede niveau van het Engelse voetbal, beleefde dinsdagavond een absolute topper tussen Southampton en Ipswich Town . De wedstrijd in het St. Mary's Stadium eindigde in een spectaculaire 2-2 gelijkspel, wat de strijd om promotie naar de Premier League nog verder aanscherpt.

Beide teams, gezien als serieuze promotiekandidaten, lieten een hoogstaande voorstelling zien, vol passie en strijd. Ipswich Town, momenteel de nummer twee in de stand, had bij een overwinning een cruciale stap richting directe promotie kunnen zetten. Officieus zouden ze dan al zeker zijn van een plek in de Premier League, al zou Millwall, met een aanzienlijk minder gunstig doelsaldo, nog theoretisch kunnen overnemen.

De uitkomst van deze wedstrijd heeft echter niet alleen gevolgen voor de Engelse clubs, maar ook voor Ajax Amsterdam. De Amsterdamse club heeft een financiële belangen in de promotie van Ipswich Town, aangezien de huurovereenkomst van Chuba Akpom bij een promotie automatisch omgezet wordt in een definitieve transfer, wat Ajax ruim negen miljoen euro oplevert. De spanning was dus voelbaar, niet alleen in het stadion, maar ook in de bestuurskamers van Ajax. De wedstrijd zelf kende een wisselend verloop.

Southampton nam de leiding, maar Ipswich Town kwam terug en leek op weg naar de overwinning. Voormalig Feyenoorder Cyle Larin bewees opnieuw zijn waarde voor Southampton door in de 80e minuut de 2-1 voorsprong te produceren. Het was alweer zijn achtste treffer van het seizoen, waarmee hij zich profileert als een belangrijke speler voor zijn team. Deze goal leek Southampton terug in de race te brengen voor directe promotie, maar Ipswich Town toonde veerkracht en gaf niet op.

In de slotfase, met Akpom in het veld, wist Jack Clarke de gelijkmaker te scoren, waardoor de eindstand op 2-2 kwam te staan. Deze late goal betekende een flinke domper voor Southampton, aangezien hun kansen op directe promotie nu aanzienlijk zijn verminderd. De teleurstelling was bij de spelers en supporters van Southampton duidelijk voelbaar, terwijl de supporters van Ipswich Town een punt vierden dat hen nog steeds een goede uitgangspositie geeft in de strijd om promotie.

De wedstrijd illustreerde de intense competitie en de onvoorspelbaarheid van de Championship. Met nog één speelronde te gaan, is de situatie in de Championship uiterst spannend. Ipswich Town staat momenteel aan de leiding met 81 punten, gevolgd door Millwall met 80 punten en Middlesbrough met 79 punten. De laatste speelronde zal cruciaal zijn voor de uiteindelijke rangschikking.

Ipswich Town treft Queens Park Rangers, een team dat momenteel op een veilige middenpositie staat. Millwall speelt tegen Oxford United, terwijl Middlesbrough een lastige uitwedstrijd wacht tegen Wrexham, dat momenteel zesde staat. De nummer twee van de Championship plaatst zich direct voor de Premier League, terwijl de teams op de plaatsen drie tot en met zes strijden om promotie via de play-offs.

Eerder heeft Coventry City, onder leiding van Frank Lampard, al een ticket voor de Premier League veiliggesteld door met een comfortabele voorsprong kampioen te worden. De laatste speelronde belooft een spannende climax te worden, waarbij de supporters van Ipswich Town, Millwall en Middlesbrough met spanning zullen toekijken.

De promotie naar de Premier League is niet alleen een sportieve prestatie, maar ook een enorme financiële boost voor de clubs, en voor Ajax Amsterdam, in het geval van Ipswich Town, een welkome bron van inkomsten





