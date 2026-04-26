Spanning en teleurstelling in Eredivisie: Excelsior wint overtuigend, Klassieker doelpuntloos

Excelsior boekt een belangrijke overwinning op FC Utrecht in de strijd tegen degradatie, terwijl de Klassieker tussen Ajax en Feyenoord doelpuntloos eindigt. Heracles Almelo vecht nog steeds tegen de degradatie, terwijl NAC interne discussies heeft over een nieuwe directeur.

De laatste speelronde van de Eredivisie bracht een mix van spanning en teleurstelling. Excelsior boekte een overtuigende 5-0 overwinning op FC Utrecht, mede dankzij een vroege rode kaart voor Didden van Utrecht.

De Rotterdammers doen hiermee goede zaken in de strijd tegen degradatie. Bij Heracles Almelo waart het degradatiespook nog steeds rond, ondanks dat het niet meer direct dreigt. De wedstrijd tegen FC Volendam was een spannende aangelegenheid, waarbij beide ploegen de belangen hoog in het vaandel droegen. Volendam liet zien dat ze kunnen combineren, maar faalden in de afwerking.

Van Hoorenbeeck zorgde voor het eerste gevaar, maar werd gekeerd door de Volendam-keeper. In Amsterdam bleef de Klassieker tussen Ajax en Feyenoord doelpuntloos, een teleurstellende uitslag voor beide teams in hun jacht op het landskampioenschap. Ajax had de druk hoog, maar slaagde er niet in om kansen te creëren. De wedstrijd trok 11.000 toeschouwers, een aanzienlijk lager aantal dan de 33.000 vier jaar geleden.

FC Utrecht had een moeizame middag, waarin niets lukte. Excelsior daarentegen was in bloei, met doelpunten van Sanches Fernandes (tweemaal) en Yegoian, die aanvankelijk werd afgekeurd maar na VAR-ingreep toch werd goedgekeurd. Zagré leverde een assist en Horemans werd na de rode kaart van Didden ingezet als verdediger. Naujoks was dicht bij een doelpunt, maar zijn treffer werd afgekeurd.

De situatie voor Heracles is kritiek. Een verlies tegen Volendam, gecombineerd met puntenverlies van Excelsior tegen Utrecht, zou degradatie betekenen. De wedstrijd tussen Ajax en Feyenoord bij de vrouwen had grote impact op de strijd om het landskampioenschap, maar eindigde in een 0-0 gelijkspel. De verschillen tussen de topteams PSV, FC Twente, Ajax en Feyenoord zijn minimaal.

Er zijn binnen NAC verdeelde meningen over de komst van de voormalig AZ-directeur Eenhoorn als opvolger van Dennis te Kloese. NAC-trainer Hoefkens werd uit voorzorg naar het ziekenhuis gebracht na de nederlaag tegen Ajax. De speelronde bood dus een breed scala aan emoties en belangrijke ontwikkelingen in de strijd om het kampioenschap en tegen degradatie





Eredivisie Excelsior FC Utrecht Ajax Feyenoord Heracles Almelo FC Volendam Degradatie Landskampioenschap NAC

