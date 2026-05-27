Spanning en strijd in de 17e etappe van de Giro d'Italia: aanvallers en klimmers in de schijnwerpers

De 17e etappe van de Giro d'Italia van Cassano d'Adda naar Andalo biedt een mix van vlakke aanloop en bergachtige finale. Nederlanders zoals Mick van Dijke en Frank van den Broek proberen hun kans, terwijl sterke koplopers zoals Andreas Leknessund en Jan Christen strijden om de dagzege. Het klassement blijft stabiel, met Jonas Vingegaard als leider.

De 17e etappe van de Giro d'Italia is een uitdagende rit van 202 kilometer van Cassano d'Adda naar Andalo. De etappe begint vlak, maar de laatste 60 kilometer gaan bergop met een finish bergop.

Dit betekent dat aanvallers hun kans moeten grijpen in het begin, terwijl klimmers zich kunnen onderscheiden in de finale. De eerste kilometers worden gekenmerkt door talloze ontsnappingspogingen, waaronder een sterke groep van zeven renners die een voorsprong van tien seconden pakt. In deze groep zitten sterke tijdrijders zoals Andreas Leknessund, Niklas Larsen en Jan Christen, maar ook ervaren renners als Rémi Cavagna en Michael Valgren.

Het peloton, geleid door Visma-Lease a Bike, probeert het tempo te controleren, maar de strijd om de dagzege is nog lang niet beslist. Ondertussen proberen verschillende Nederlanders hun kans. Mick van Dijke en Frank van den Broek, samen met de Tsjechisch-Nederlandse Matyas Kopecky, zitten in de achtervolging op de kopgroep. Ze hebben een minuut achterstand, maar moeten rekening houden met de sterke tegenwind.

Ook Jasper Stuyven van Lidl-Trek probeert een aanval, samen met zijn jonge ploeggenoot Gianmarco Garofoli. Hun plan is om de punten bij de tussensprint en de finish te kapen, maar de concurrentie is groot. De mannen van Polti-Visit Malta, bekend van hun eerdere succes, proberen ook een gat te slaan, maar ze worden teruggefloten door het hoge tempo. Naarmate de etappe vordert, wordt het steeds duidelijker dat de vlucht van de dag uit sterke renners bestaat.

De zeven koplopers krijgen uiteindelijk twee minuten voorsprong, maar het peloton is nog niet klaar om ze te laten gaan. Voorin zien we een indrukwekkend gezicht: renners die met hoge snelheid van 63 km/u rijden om vooruit te blijven. Martin Marcellusi, die eerder indruk maakte in Milaan, probeert een solo, maar wordt ingelopen. De finish in Andalo belooft een spektakel te worden, met kanshebbers als Jan Christen en Michael Valgren.

In het klassement is Jonas Vingegaard de grote leider, maar Thymen Arensman en andere renners strijden om het podium. De koninginnenrit van vrijdag zal nog meer spanning brengen, maar vandaag draait het om de ritzege. Deze etappe is een perfect voorbeeld van de tactische strijd in de Giro. Teams gebruiken hun sterke renners om de koers te controleren en tegelijkertijd kansen te creëren voor hun klimmers.

De aanwezigheid van meerdere Nederlanders toont de diepte van het Nederlandse wielrennen, hoewel ze nog niet de overwinning hebben gepakt. De combinatie van vlakke aanloop en bergachtige finale maakt deze etappe onvoorspelbaar, en de renners moeten hun krachten goed indelen. Met nog enkele dagen te gaan, blijft de Giro spannend tot het einde





