Spanning bij de Federal Reserve: Kevin Warsh in de schaduw van Trump

De benoeming van Kevin Warsh als nieuwe voorzitter van de Amerikaanse centrale bank Federal Reserve zorgt voor onrust op de financiële markten vanwege de sterke politieke druk van president Trump.

De Amerikaanse president Donald Trump heeft onomwonden laten weten dat hij vindt dat de rente veel lager zou moeten zijn dan de huidige stand. In een interview met de nieuwszender Fox News gaf hij aan dat zodra Kevin Warsh zijn plek inneemt, de rente omlaag zal gaan.

Dit is een opvallende uitspraak, aangezien een president normaal gesproken geen directe invloed uitoefent op het rentebeleid van de centrale bank. De economische realiteit lijkt bovendien te vragen om juist een renteverhoging, wat de positie van de nieuwe benoeming vanaf het begin al precair maakt. Kevin Warsh zal volgende week de voorzittersstoel bij de Federal Reserve, beter bekend als de Fed, betreden, maar dit gebeurt in een uiterst complexe situatie.

Philip Marey, een Amerika-econoom bij Rabobank, waarschuwt dat Warsh in een lastige positie terechtkomt en dat hij voorzichtig moet zijn met wat hij wenst, want hij krijgt nu precies waar hij om heeft gevraagd. Vandaag markeert het einde van de termijn van Jerome Powell als voorzitter van de Fed. Hoewel Powell nog anderhalf jaar als gouverneur in het bestuur blijft, is Trump hier niet tevreden mee. De president wil hem volledig verwijderen uit de organisatie.

Omdat het bestuur gezamenlijk over de rente stemt, probeert Trump niet alleen een nieuwe voorzitter aan te stellen, maar ook een nieuwe gouverneur die zijn visie deelt. De spanningen tussen het Witte Huis en de Fed zijn hoog, voornamelijk omdat de centrale bank weigert de rente te verlagen om lenen goedkoper te maken. Voor Trump is er haast bij, aangezien de tussentijdse verkiezingen voor het Amerikaanse Congres in november plaatsvinden.

Met een wankelende economie en een lage steun voor zijn beleid, hoopt hij dat een lagere rente de economische cijfers kan opkrikken. In het verleden heeft Trump zelfs geprobeerd Fed-gouverneur Lisa Cook te ontslaan en noemde hij Powell een enorme loser, waarbij hij dreigde met ontslag en vervolging. Desondanks hielden beide bestuurders voet bij stuk en lieten zij zich niet intimideren door de druk uit het Witte Huis.

De benoeming van Kevin Warsh is door de Amerikaanse Senaat goedgekeurd met een krappe meerderheid. Er was aanzienlijke bezorgdheid, niet alleen bij de Democraten maar ook bij enkele Republikeinen, over de vraag of Warsh wel onafhankelijk genoeg kan opereren. De 56-jarige Warsh is de schoonzoon van de miljardair Ronald Lauder, een goede vriend van Trump. In het verleden was hij economisch adviseur onder George Bush jr. en was hij al gouverneur bij de Fed tussen 2006 en 2011.

Wat echter opvalt, is zijn transformatie in visie. Waar hij voorheen bekend stond als een havik, iemand die de voorkeur geeft aan een hogere rente om inflatie te bestrijden, presenteert hij zich nu als een duif die pleit voor lage rentes. Deze omslag voedt de speculaties in de financiële markten dat hij bereid is om de wensen van de president boven de economische noodzaak te stellen. Dit brengt Warsh in een positie die Marey omschrijft als koorddansen.

Hij moet vanaf de eerste dag geloofwaardig overkomen op de financiële markten. Elke uitspraak die hij doet zal tot in detail worden geanalyseerd door investeerders en economen. Indien Warsh zou kiezen voor een renteverlaging zonder een solide economische onderbouwing, zal de markt dit onmiddellijk opmerken. Het vertrouwen in de Verenigde Staten is het afgelopen jaar al geschaad door de handelsoorlogen van Trump en de instabiliteit rond de Perzische Golf.

Met een staatsschuld die inmiddels bijna 39 biljoen dollar bedraagt, is het risico groot. Als investeerders het gevoel krijgen dat de Fed een politieke speelbal is geworden, zal het voor de Amerikaanse schatkist veel moeilijker en duurder worden om geld te lenen. De rente op staatsobligaties zal waarschijnlijk stijgen als de stabiliserende rol van de centrale bank in twijfel wordt getrokken.

De geschiedenis biedt een waarschuwing in de vorm van de jaren zeventig, toen Fed-voorzitter Arthur Burns toegaf aan de politieke druk van president Nixon. Dit leidde tot economische instabiliteit die uiteindelijk door Paul Volcker met harde hand en een diepe recessie moest worden gecorrigeerd. Het risico bestaat dat de Verenigde Staten nu in een vergelijkbare spiraal terechtkomen. Warsh bevindt zich daarom in een vrijwel onmogelijke positie.

Net zoals Powell ooit door Trump werd aangesteld en later in conflict kwam met hem, kan hetzelfde Warsh overkomen. Het Witte Huis verwacht een flinke renteverlaging vóór de verkiezingen, maar de markt eist onafhankelijkheid. Hoewel Warsh de functie zelf zeer graag wilde, stapt hij in een storm waar hij mogelijk niet tegen bestand is





