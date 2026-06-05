Spannende ontwikkelingen in de Giro d'Italia Women: Crash en tactische strijd

Een samenvatting van de laatste etappe voor het slotweekend, met een grote crash, tactische zetten van kopvrouwen en de spanning in het klassement.

Het slotweekend van de Giro d'Italia Women nadert, maar eerst moeten de rensters nog een uitdagende etappe doorstaan dwars over de Po-vlakte, met een finale die de noordelijkste uitlopers van de Apennijnen aandoet.

De spanning was voelbaar in het peloton toen een FDJ-renster op kop reed in de achtervolging op de vluchters. Plotseling verscheen Demi Vollering naast haar ploeggenote, met een gebaar dat aangaf: rustig aan. Dit impliceerde dat ze niet bang waren voor Elisa Longo Borghini en dat ze Gery de kans gunden om voor de overwinning te gaan.

De kopgroep bestond uit indrukwekkende namen: Longo Borghini en Persico (UAE-ADQ), Lucinda Brand (Lidl-Trek), Gery (FDJ-Suez), Jackson (St Michel-Preference Home), Pegolo (Isolmant-Premac-Vittoria) en Segato (Vini Fantini-BePink). Het gat met het peloton groeide gestaag. Longo Borghini en Persico, teamgenoten, zouden ongetwijfeld vol doorrijden voor zowel de ritzege als het klassement. Brand zou waarschijnlijk niet meewerken, aangezien Balsamo in de achtervolgende groep zat.

En wat betreft Gery, de ploeggenote van Vollering, wat mocht zij doen? Op een opvallend moment reed Elisa Longo Borghini weg uit het peloton en sloot aan bij de koplopers, met Brand in haar kielzog. Dit riep de vraag op of Anna van der Breggen en Vollering nu in actie moesten komen, aangezien Longo Borghini slechts 2 minuten en 12 seconden achter de roze trui stond.

Plotseling leidde Lucinda Brand de afdaling, met de bedoeling twee gevaarlijke rensters terug te halen: Gery en Persico, die zich bij de drie overgebleven koplopers hadden gevoegd. De top van de Pietragavina werd bereikt, en het peloton begon volop aan de afdaling. Vollering meldde zich al vooraan, met Balsamo knap in haar wiel. Ook Van der Breggen was alert.

Gery, de jonge ploeggenote van Vollering, leidde de vlucht naar beneden met hoge snelheid, wat erop leek dat FDJ-Suez de druk wilde opvoeren. Met nog 1,5 kilometer tot de top was het moment aangebroken voor eventuele aanvallen. De wind stond voornamelijk tegen in de laatste 27 kilometer vanaf de top, wat het lastig maakte voor de aanvallers. Wat het klassement betrof, was er nog geen actie geweest tussen Van der Breggen en Vollering; dat zou ongetwijfeld de volgende dag komen.

Van de oorspronkelijke kopgroep van vijf waren er nog maar drie over: Jackson, Pegolo en Segato, nadat Van 't Geloof was gelost. Hun voorsprong was echter geslonken tot 45 seconden, dus het was de vraag of ze de top eerder zouden bereiken dan het peloton. Opnieuw deed zich een crash voor in het peloton, veroorzaakt doordat een Lidl-Trek-renster, mogelijk Lucinda Brand, uit haar pedaal schoot. Voorin bleef iedereen op de fiets, maar achterin konden rensters niet ontkomen aan het remmen.

Gelukkig was er geen harde valpartij en kon iedereen doorgaan, maar het benadrukte de noodzaak om alert te blijven. Vlak voor de klim begon, loste Charlotte Kool (Fenix-Premier Tech) al, wat betekende dat ze niet zou meedingen naar de ritzege in een sprint. De finale was begonnen. De rensters startten aan de enige klim van de dag: de Pietragavina, met een lengte van 7,9 kilometer en een gemiddeld stijgingspercentage van 3,2%.

Hoewel niet steil, was het tempo de hele dag al hoog geweest, dus konden er nog verschillen worden gemaakt. In de aanloop naar de klim was het dringen om een goede positie. Een tussensprint naderde, maar het peloton zou de vluchters niet terughalen. Van der Breggen was terug in het peloton, evenals Reusser.

De vijf koplopers hadden nog maar 2,5 minuut over. De vraag was of de klim lastig genoeg was voor aanvallen. Lidl-Trek wilde het tempo hoog houden voor Balsamo, die kans maakte op een sprint. De roze trui was snel teruggekeerd in het peloton, wat weinig energie kostte, maar de valpartij riep vragen op voor het slotweekend in de strijd met Vollering.

Het was niet de Giro van Marlen Reusser; de Zwitserse was al gevallen in de eerste rit en lag net ook bij de grote crash. Eurosport meldde dat ze nog een keer was gevallen in de achtervolging op de groep van Van der Breggen. In de herhaling was te zien dat Van der Breggen hard met haar zij op het asfalt klapte. Ze bleef even stil liggen, maar krabbelde later op en leek niet al te gehavend.

Het had veel slechter kunnen aflopen. Ze had drie of vier ploeggenoten in de buurt om haar weer vooraan te brengen. Het peloton, aangevoerd door Lidl-Trek, hield echter niet in, want de jacht op de kopgroep ging door. Van der Breggen zou terugkeren, maar de achterstand was ruim een minuut.

Belangrijker was wat deze klap voor haar lichaam zou betekenen in de bergen van zaterdag en zondag. De grote crash was een waarschuwing voor de gevaren van deze Giro





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