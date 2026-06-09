Spanje wint laatste oefenwedstrijd voor WK, Djed Spencer draagt speciaal masker

Spanje heeft zijn laatste oefenwedstrijd voor het WK vannacht gewonnen. Peru werd met 3-1 verslagen. Lamine Yamal, Nico Williams en Víctor Muñoz ontbraken bij de wedstrijdselectie. Het drietal is niet helemaal fit. De Engelse verdediger Djed Spencer zal het komende WK in de Verenigde Staten, Canada en Mexico gaan spelen met een speciaal masker.

Spanje heeft zijn laatste oefenwedstrijd voor het WK vannacht gewonnen. Peru werd met 3-1 verslagen. Lamine Yamal, Nico Williams en Víctor Muñoz ontbraken bij de wedstrijdselectie.

Het drietal is niet helemaal fit. De Engelse verdediger Djed Spencer zal het komende WK in de Verenigde Staten, Canada en Mexico gaan spelen met een speciaal masker. De speler van Tottenham Hotspur brak onlangs zijn kaak in het competitieduel tegen Chelsea. Het is een beetje oncomfortabel, maar het is nu eenmaal zo, vertelde Spence maandag aan de pers.

Het duurt drie maanden voordat het volledig is genezen, dus het duurt nog wel even. Ik moet het masker tijdens het hele toernooi dragen. Daar zal ik aan moeten wennen. Thierry Boon praat met Jeroen Stekelenburg en Arman Avsaroglu over de wedstrijd tegen Oezbekistan en de vorm van Oranje richting het WK.

De reservespelers van het Nederlands elftal hebben in New York een verkorte oefenwedstrijd tegen de reserves van Oezbekistan met 2-1 verloren. Het speciaal ingelaste duel van twee keer dertig minuten werd direct gespeeld na de oefenwedstrijd tussen de a-teams van beide landen. Mats Wieffer nam vlak voor het einde van de tweede helft het enige Oranje-doelpunt voor zijn rekening.

Guus Til, die in het duel van de a-teams rood kreeg, en Mark Flekken, waren de enige twee Oranje-spelers die in beide oefenwedstrijden in actie kwamen. Mark Flekken (31' Robin Roefs); Mats Wieffer, Marten de Roon, Nathan Aké, Jorrel Hato; Quinten Timber, Guus Til (31' Wout Weghorst), Justin Kluivert; Teun Koopmeiners, Memphis Depay, Noa Lang. Nog twee dagen te gaan voordat het WK voetbal losbarst in de Verenigde Staten, Canada en Mexico.

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