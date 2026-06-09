Spanje is klaar voor het WK

De Spaanse nationale ploeg heeft in de laatste oefenwedstrijd tegen Peru een solide overwinning behaald. De bondscoach Luis de la Fuente heeft gekozen voor een van zijn aanvoerders, Unai Simón, als doelman. Dit is belangrijk om vertrouwen op te bouwen richting de openingswedstrijd tegen Kaapverdië op 15 juni.

De Spaanse nationale ploeg is klaar voor het WK en heeft in de laatste oefenwedstrijd tegen Peru een solide overwinning behaald. De basisopstelling van Luis de la Fuente heeft duidelijk gemaakt hoe Spanje het WK wil benaderen.

De bondscoach heeft gekozen voor een van zijn aanvoerders, Unai Simón, als doelman. Dit is belangrijk om vertrouwen op te bouwen richting de openingswedstrijd tegen Kaapverdië op 15 juni. Ook de Spaanse media zijn overtuigd van de kansen op het WK.

'Ze wonnen, verbeterden hun imago en niemand raakte geblesseerd. Missie geslaagd', schreef een Spaanse krant. De Spaanse nationale ploeg bevindt zich nu echt in WK-modus. In de laatste oefenwedstrijd tegen Peru werd een solide overwinning geboekt die belangrijk is om vertrouwen op te bouwen richting de openingswedstrijd tegen Kaapverdië op 15 juni.

De basisopstelling van Luis de la Fuente moest duidelijk maken hoe Spanje het WK wil benaderen, en dat kon nauwelijks duidelijker. Dat gold vooral voor de meest onzekere positie: die van doelman. Daar koos de bondscoach voor een van zijn aanvoerders, Unai Simón. De keeper van Athletic Bilbao kreeg de afgelopen periode kritiek, maar de bondscoach besloot niet te sleutelen aan iets dat werkt.

Joan García en David Raya lijken voorlopig de tweede en derde keuze. In de laatste dagen van de voorbereiding zal de focus nu vooral liggen op het volledig fit krijgen van Lamine Yamal, van wie veel wordt verwacht tijdens zijn eerste WK. De hoogte van Puebla was een zorgpunt, een onzichtbaar gif dat de benen en het hoofd van voetballers zwaar maakt. Nog voordat de eerste symptomen zichtbaar konden worden, vond Cubarsí Oyarzabal.

De linkspoot controleerde de bal en haalde van buiten het strafschopgebied vernietigend uit. Er waren nog geen honderd seconden gespeeld of Spanje begon alweer aan een van zijn klassieke demonstraties. Geen enkel ander land beschikt over zoveel spelers die zo goed met de bal zijn. Rodri, Pedri en Fabián Ruiz alleen al zijn voldoende om iedere tegenstander te overlopen





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