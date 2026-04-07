Spalletti vergelijkt Conceição met Salah: 'Terechte vergelijking'

Juventus-trainer Luciano Spalletti is onder de indruk van Francisco Conceição en trekt een vergelijking met Mohamed Salah. Hij ziet veel potentie in de jonge Portugees, maar wijst ook op verbeterpunten.

Luciano Spalletti , de trainer van Juventus , spreekt vol lof over Francisco Conceição . Hij is onder de indruk van de prestaties van de jonge Portugese buitenspeler in de Serie A en trekt een opmerkelijke vergelijking. Spalletti ziet overeenkomsten tussen Conceição en Mohamed Salah , de sterspeler van Liverpool . Sky Italia zocht Spalletti op om dieper in te gaan op de kwaliteiten van Conceição, die afgelopen zomer definitief door Juventus werd overgenomen.

De trainer merkt op dat Conceição dezelfde explosiviteit en dribbelvaardigheid bezit die Salah tot een wereldster hebben gemaakt. Spalletti is onder de indruk van de acties van Conceição die wekelijks paniek veroorzaken bij verdedigers in de Serie A. Hij ziet echter ook nog ruimte voor verbetering. Spalletti vindt dat Conceição meer naar binnen moet trekken. Op de flanken is hij al bijna niet te stoppen, maar meer variatie in zijn spel is wenselijk. De ervaren trainer wijst op twee belangrijke verbeterpunten voor de 23-jarige aanvaller: zijn besluitvorming en het vermogen om in één-op-één situaties de beste afspeelopties te herkennen.\De carrière van Conceição nam een interessante wending toen hij in de zomer van 2022 werd verhuurd door FC Porto aan Ajax. In Amsterdam speelde hij 28 wedstrijden en scoorde hij één doelpunt. Porto haalde hem vervolgens terug. Afgelopen zomer maakte Conceição een transfer van 32 miljoen euro naar Juventus. De clubleiding van Liverpool is intussen op zoek naar een vervanger voor Mohamed Salah, die heeft aangekondigd na dit seizoen te vertrekken. De geruchtenmolen op Anfield draait op volle toeren en Conceição staat naar verluidt op de shortlist. De overeenkomsten in speelstijl tussen Conceição en Salah hebben deze geruchten verder aangewakkerd. Spalletti noemt de vergelijking dan ook terecht. Hij ziet het als een bevestiging van de potentie van Conceição, die in staat wordt geacht in de voetsporen van Salah te treden. Dit seizoen heeft Conceição al 35 wedstrijden gespeeld, waarin hij vier doelpunten heeft gemaakt en vier assists heeft gegeven. Zijn prestaties in de Serie A hebben de aandacht getrokken van zowel fans als voetbalanalisten, wat de hoge verwachtingen voor de toekomst van de jonge Portugees verder voedt.\De impact van Conceição bij Juventus is direct voelbaar. Zijn snelheid, techniek en onvoorspelbaarheid maken hem een gevaarlijke speler voor elke verdediging. De beoordeling van Spalletti, een trainer met een schat aan ervaring, is dan ook van grote waarde. Hij heeft niet alleen de potentie van Conceição opgemerkt, maar ook de gebieden waar hij nog kan groeien. Deze analyse is cruciaal voor de verdere ontwikkeling van de speler. Spalletti benadrukt het belang van het verbeteren van de besluitvorming en het inzicht in de juiste momenten om de bal af te spelen. Door aan deze aspecten te werken, kan Conceição zijn spel verder verfijnen en nog efficiënter worden. De verwachtingen zijn hooggespannen voor de toekomst van de Portugese buitenspeler. Met de juiste begeleiding en focus kan hij uitgroeien tot een speler van wereldklasse, vergelijkbaar met zijn idool Salah. De vergelijking met Salah is niet alleen een compliment, maar ook een indicatie van de enorme potentie die in Conceição schuilt. Zijn prestaties tot nu toe en de positieve beoordeling van Spalletti geven de fans van Juventus en voetbalfans in het algemeen reden tot optimisme. De komende maanden zullen uitwijzen of Conceição de hoge verwachtingen kan waarmaken en zijn stempel kan drukken op het internationale voetbalpodium





