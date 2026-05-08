Spaanse politie onderschept grootste drugslading ooit: 30.215 kilo cocaïne

De Spaanse Guardia Civil heeft de grootste drugsvangst ooit gedaan, met 30.215 kilo cocaïne op een schip dat onderweg was naar Libië. De bemanning, waaronder vijf Nederlanders, werd gearresteerd en beschuldigd van drugshandel. De operatie is onderdeel van een grotere internationale actie tegen de cocaïnehandel in de Atlantische Oceaan.

De Spaanse minister van Binnenlandse Zaken, Fernando Grande-Marlaska, heeft bevestigd dat de recent onderschepte drugslading op een schip de grootste in de geschiedenis is. Tijdens een persconferentie maakte hij bekend dat het schip Arconian, dat vorige week werd onderschept, maar liefst 30.215 kilo cocaïne vervoerde, verdeeld over 1.279 pakketten.

Het schip voer onder de vlag van de Comoren en was vertrokken uit Freetown, de hoofdstad van Sierra Leone. Naast de enorme hoeveelheid cocaïne werden ook 42.000 liter benzine aangetroffen, die bedoeld was voor speedboten die de drugs verder zouden vervoeren naar het vasteland. De politie vond bovendien bijna dertig mobiele telefoons, vier simkaarten, een usb-stick en een harde schijf, waarvan de inhoud nu wordt geanalyseerd.

Het schip werd op het spoor gezet na een tip van Nederlandse opsporingsdiensten, die waren ingelicht door een criminele informant. De Arconian werd onderschept voor de kust van Dakhla in de Westelijke Sahara en vervolgens naar Gran Canaria begeleid, waar de 23 bemanningsleden werden gearresteerd. Onder hen waren vijf Nederlanders en een Surinamer, die verantwoordelijk waren voor het bewaken van de drugs. Volgens Spaanse media waren de bewakers bewapend met drie machinegeweren, twee pistolen en een grote hoeveelheid munitie.

De verdachten zouden al langer bekend zijn bij de politie. Een van hen, een 36-jarige Nederlander, was in 2010 veroordeeld tot zeven jaar cel nadat hij iemand in zijn nek had geschoten. Een andere Nederlander, een 22-jarige man, was in 2023 aangehouden in de haven van Rotterdam toen hij mogelijk drugs wilde uithalen. Een 33-jarige Groninger die op het schip zat, stond in februari voor de rechter voor het witwassen van gestolen waar.

De bemanningsleden worden aangeklaagd voor het 'schade aanbrengen aan de volksgezondheid' en het gebruik van het schip voor drugshandel. Deze drugsvangst is onderdeel van een grotere operatie waarbij internationale acties tussen 13 en 26 april hebben geleid tot 545 arrestaties in verschillende Spaanse plaatsen en havens. Bij deze acties werd ruim 8.000 kilo hasj, bijna 11.000 kilo cocaïne en 21 kilo marihuana in beslag genomen.

Volgens Europol is een 'belangrijke snelweg voor de transport van cocaïne in de Atlantische Oceaan ontregeld'. De operaties werden geleid door de Guardia Civil en zijn een belangrijke slag tegen de internationale drugshandel





