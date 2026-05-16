Spaanse omroep RTVE voert opnieuw actie tegen EBU en Israëlische deelname aan Eurovisie Songfestival

De Spaanse omroep RTVE heeft zaterdag opnieuw uitgehaald naar songfestivalorganisator European Broadcasting Union (EBU). Op sociale media werd een statement gedeeld, precies op het moment dat de grote finale van het songfestival begon in Wenen.

"Eurovisie is een wedstrijd, mensenrechten niet. Er is geen plaats voor onverschilligheid. Vrede en gerechtigheid voor Gaza", luidde de boodschap. RTVE was als onderdeel van de Big Five een van de grote geldschieters van het songfestival maar trok zich in december uit de competitie terug uit onvrede over de aanwezigheid van Israël.

Ook Nederland, Ierland, Slovenië en IJsland doen niet meer mee. De Spaanse boycot wordt breed gesteund in eigen land. Ook premier Pedro Sánchez heeft zich er al meerdere keren over uitgelaten. Vrijdag stelde hij in een videoboodschap op sociale media dat Spanje door de boycot 'aan de juiste kant van de geschiedenis' staat.

De EBU hoopt dat de landen die dit jaar boycotten, volgend jaar wel weer meedoen.





EBU neemt geen extra maatregelen om protesten te voorkomenDe European Broadcasting Union (EBU) neemt in aanloop naar de finale van het Eurovisie Songfestival geen extra maatregelen om eventuele ongeregeldheden rondom de Israëlische act te voorkomen. 'Het is business as usual', verduidelijkte songfestivalbaas Martin Green vrijdag tijdens een persconferentie.

EBU reageert op ophef rond mogelijke terugkeer Rusland naar songfestival: 'Geen gesprekken gaande'De European Broadcasting Union (EBU) heeft geen plannen om Rusland weer toe te laten tot het Eurovisiesongfestival. Directeur Martin Green (54) verduidelijkte zaterdag op een persconferentie dat daar geen sprake van is.

België dreigt met afscheid songfestival als EBU geen actie onderneemtDe VRT wil dat de omroepen die zijn aangesloten bij de European Broadcasting Union (EBU) gaan stemmen over welke landen mogen meedoen. Ook wil de Vlaamse omroep dat er duidelijk stelling wordt genomen tegen oorlog en geweld. Als dat niet gebeurt, stuurt België volgend jaar geen kandidaat.

Eurovisie Songfestival: Nederland protestt tegen Israëlische deelname, maar beleeft geen finaleNederland en vier andere landen doen niet mee aan het Eurovisie Songfestival in Wenen vanwege protest tegen de Israëlische deelname. Ondanks hunabsence, vindt de finale plaats en is een ruime drie kwartengedeeldheid bewezen.

