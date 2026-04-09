SP-fractievoorzitter Hanneke Goede bekritiseert kabinetsbeleid over energiecrisis

Hanneke Goede, SP-fractievoorzitter in Provinciale Staten, uit in een open brief kritiek op het kabinet over de trage aanpak van de energiecrisis, waarbij vooral mensen met een smalle beurs de dupe zijn. Ze roept premier Rob Jetten op om sneller en effectiever actie te ondernemen.

SP-fractievoorzitter in Provinciale Staten Hanneke Goede vindt dat het kabinet veel te lang wacht met het nemen van maatregelen om mensen met een smalle beurs te helpen in de energiecrisis. Ze heeft premier Rob Jetten daarom een open brief gestuurd met een duidelijke boodschap. Goede benadrukt dat Jetten premier is van iedereen, inclusief degenen die elke maand moeite hebben om rond te komen.

Ze stelt vast dat veel mensen structureel geld tekortkomen door de hoge energieprijzen, de dure boodschappen en de stijgende brandstofkosten. Volgens haar lijkt het kabinet de ernst van de situatie te onderschatten door te suggereren dat simpele maatregelen, zoals een keer extra noedels eten, voldoende zouden zijn. Mensen met een kleine portemonnee worden daardoor gedwongen tot ingrijpende besparingen. Ze draaien de verwarming lager of helemaal uit, douchen korter of slaan het over. Goede vindt dat dit onacceptabel is in een welvarend land als Nederland. Ze benadrukt het belang van een warm huis en een goede maaltijd voor iedereen. Het frustreert haar dat het kabinet lijkt te aarzelen met het nemen van concrete maatregelen om mensen met een laag inkomen te ondersteunen. Ze beschrijft het beleid als een situatie waarbij mensen in de kou worden gelaten, zowel letterlijk als figuurlijk. Goede ziet de problemen om zich heen. Ze verwijst naar voorbeelden zoals medewerkers in de thuiszorg, die nu meer uit eigen zak moeten betalen vanwege de lage kilometervergoedingen. Ook mensen die verder van hun werk wonen, worden hard getroffen. In Fryslân is openbaar vervoer vaak geen optie, waardoor mensen voor hun zorg, werk en gezin afhankelijk blijven van de auto. Het beleid van Jetten om duurzaamheid te stimuleren, is volgens Goede niet gunstig voor mensen met een smalle beurs. Huurders kunnen hun woningen niet zelf verduurzamen of elektrificeren en zijn afhankelijk van hun verhuurder, maar dragen wel de lasten van de hoge energierekening. Subsidies voor het verduurzamen van woningen komen vooral ten goede aan mensen met hogere inkomens. Goede concludeert dat de mensen die het al moeilijk hebben, steeds harder worden getroffen, terwijl anderen het meeste profiteren. In haar brief roept Goede Jetten op om een einde te maken aan het beleid dat de inkomensverschillen in Nederland vergroot. Ze pleit voor maatregelen die mensen daadwerkelijk helpen. Ze stelt dat de huidige situatie oneerlijk en onhoudbaar is. Volgens Goede hoeft het niet moeilijk te zijn om de situatie te verbeteren. De schatkist ontvangt momenteel extra inkomsten door de duurdere benzine en diesel. Het verlagen van de brandstofprijzen aan de pomp zou al een significante verbetering betekenen. Goede wijst er ook op dat andere Europese landen, zoals België, Duitsland en Spanje, al maatregelen hebben getroffen of van plan zijn deze snel te nemen. Ze roept Jetten op dit voorbeeld te volgen en snel actie te ondernemen





Energiecrisis Armoede SP Hanneke Goede Rob Jetten Energieprijzen Armoedebestrijding Open Brief Provinciale Staten Kabinet

