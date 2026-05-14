Southampton in spygate-drama: mogelijk uit de play-offs

De Engelse voetbalwereld is in de ban van spygate. Southampton is beschuldigd van spionage door een stagiair die een besloten training van een tegenstander stiekem heeft filmen. De finale van de play-offs tussen Southampton en Hull City staat gepland op 23 mei, maar wordt mogelijk uitgesteld. Southampton kan zelfs uit de play-offs worden gezet, aangezien winnen van de finale naar schatting 250 miljoen euro oplevert.

Volgens Britse media dreigt Southampton zelfs uit de play-offs te worden gezet, aangezien winnen van de finale van de play-offs naar schatting 250 miljoen euro oplevert. Southampton heeft een stagiair in dienst die mogelijk de spion is. De tuchtcommissie van de English Football League (EFL) onderzoekt het voorval.

Southampton moet uiterlijk op dinsdag 19 mei een hoorzitting verschijnen om te bepalen of de club schuldig is aan spionage en of de club nog mag spelen om promotie naar de Premier League





Southampton treedt in finale play-offs op tegen Hull City om op te klimmen naar Premier LeagueSouthampton heeft tegen Middlesbrough sterk gespeeld in de twee wedstrijden en degradeerde geen minuut, met en zonder doelpunten. In de finale van de play-offs tegen Hull City treedt Southampton op tegen Hull City om op te klimmen naar de Premier League.

Slechte detectivefilm: 'spion Southampton ontmaskerd na gelekte foto achter boom'De spionagezaak tussen Southampton en Middlesbrough houdt Engeland voetballand in zijn greep en de slechte detectivefilm heeft zojuist een tweede deel gekregen. De 'spion van Southampton' werd tijdens zijn spionage-actie vastgelegd terwijl hij verdekt opgesteld stond achter een boom.

Nieuw hoofdstuk in Engelse 'spygate': foto stagiair Southampton gelektHet laatste woord over de zogeheten 'spygate' in Engeland is nog niet gezegd. Woensdagavond is er een foto opgedoken van de desbetreffende spion, die als stagiair voor Southampton zou werken.

EFL laat lot van Southampton bepalen door onafhankelijke commissieDe Engelse voetbalbond EFL heeft aangekondigd dat de onafhankelijke commissie uiterlijk dinsdag 19 mei het lot van Southampton zal bepalen, afhankelijk van de uitkomst van de strafzaak tegen de club voor spionage. Dit kan mogelijk gevolgen hebben voor de finale van het Championship.

