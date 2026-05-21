Southampton in conflict met Football League en FA

Southampton heeft een beroep aangetekend tegen de beslissing om de club uit de finale te zetten, maar die werd afgewezen. De Football League heeft al bekendgemaakt dat er in het volgende seizoen met een puntenverlaging (-4) wordt gestart, maar ook de FA gaat een eigen onderzoek doen. De Football League heeft de mogelijkheid om een straf op te leggen aan clubs, terwijl de FA ook individuen kan sanctiëren. Middlesbrough had ontdekt dat een stagiaire van Southampton in de bosjes informatie had verzameld door te spioneren bij de training. Dit was niet de eerste keer dat dit gebeurde, want het kwam dit seizoen al twee keer eerder voor bij andere clubs. De club uit het zuiden van Engeland staat daarom nog een roerige periode te wachten. De spelers zouden zeer ontevreden zijn over de gang van zaken binnen de club en met name door het mislopen van bakken met geld, zo wordt gemeld in de Engelse media. De strijd om het derde promotieticket is naar schatting meer dan 200 miljoen euro waard vanwege de tv-contracten in de Premier League. Ook de trainer van Southampton, Eckert, kan zich opmaken voor een behoorlijke straf van de FA. De afgelopen dagen wordt er veel gespeculeerd over het ontslag van de 33-jarige Duitse manager.

Southampton uit play-offs gezet na Spygate, Middlesbrough naar finaleSouthampton is naar aanleiding van de veelbesproken spionagezaak uit de finale van de play-offs om promotie naar de Premier League gezet. Dat heeft de Football League dinsdag besloten na een hoorzitting. Middlesbrough speelt nu op 23 mei de finale tegen Hull City.

