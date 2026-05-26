Sonny Rollins overleden: jazzicoon en saxofonist was 95 jaar oud

Sonny Rollins, de Amerikaanse saxofonist die een icoon is in de jazzgeschiedenis, is overleden. Hij was 95 jaar oud. Rollins maakte in zijn loopbaan meer dan zestig albums en gaf duizenden concerten. Hij was bekend om zijn spectaculaire solo's die soms wel een half uur duurden.

Hij was bekend om zijn spectaculaire solo's die soms wel een half uur duurden. Rollins geldt als een van de invloedrijkste jazzmuzikanten van zijn tijd. Hij speelde al op de middelbare school in een band die ook andere bekende jazzmuzikanten zou voortbrengen. Hij was kind aan huis bij zijn idool, de legendarische saxofonist Coleman Hawkins.

Rollins maakte opnamen met pianist Bud Powell, trombonist J.J. Johnson en Miles Davis, toen hij nog maar een tiener was. Hij werd later opgepakt vanwege een gewapende overval en moest in de gevangenis zitten. Daar kreeg hij een behandeling voor zijn heroïneverslaving.

Na zijn vrijlating ging hij terug naar de muziekwereld en maakte hij een aantal platen met drummer Max Roach. Rollins was een perfectionist en wilde altijd zijn best doen. Hij nam een sabbatical van ruim anderhalf jaar om te oefenen op de Williamsburg Bridge tussen Manhattan en Brooklyn. Hij speelde daar soms wel vijftien of zestien uur per dag.

Na zijn comeback maakte hij een album dat een van zijn bestverkochte was. Hij werkte ook samen met Lucille Pearson, die niet alleen zijn echtgenote was maar ook zijn manager en producer. Rollins had een periode van inkeer en verdween uit de publiciteit, maar hij kwam later terug met een nieuwe stijl die beïnvloed was door R&B, pop en funk. Hij maakte commerciëler werk dan voorheen en speelde zelfs mee op een nummer van het Rolling Stones-album.

Rollins stopte met optreden in 2012 en moest in 2014 helemaal stoppen met saxofoon spelen vanwege zijn longfibrose





