Sonja Barend, koningin van de talkshow, overleden op 86-jarige leeftijd

De bekende Nederlandse tv-presentatrice Sonja Barend is overleden. Ze was tientallen jaren een prominente figuur op de Nederlandse televisie en bekend om haar spraakmakende talkshows. Haar overlijden markeert het einde van een tijdperk in de Nederlandse televisiegeschiedenis.

Tv-presentatrice Sonja Barend , die gisteren op 86-jarige leeftijd overleed, was een vaste waarde op de Nederlandse televisie gedurende tientallen jaren. Ze was een wekelijkse verschijning in miljoenen huiskamers, en haar praatprogramma's vanaf de jaren 70 maakten haar tot een bekende naam. Ze kreeg de bijnaam 'koningin van de talkshow' in 1999, een titel die haar werd toegedicht door Adriaan van Dis.

Barend was ook een prominent boegbeeld van de VARA, waarmee ze een van de gezichten van 'links Nederland' vertegenwoordigde. Haar spraakmakende talkshows, zoals Sonja's Goed Nieuws Show en Sonja op..., behandelden, in samenwerking met eindredacteur Ellen Blazer, tal van taboeonderwerpen en verwelkomden prominente gasten aan tafel. Ze gaf ook een podium aan mensen uit gemarginaliseerde groepen, waaronder criminelen, sekswerkers, pedoseksuelen, aids-patiënten en trans vrouwen. In 2006 zette ze een punt achter haar televisiecarrière. Ze ontving een koninklijke onderscheiding bij haar afscheid, gevolgd door de Ere-Zilveren Nipkowschijf een jaar later. In 2009 werd een prijs voor het beste tv-interview naar haar vernoemd. \Een blik op de carrière van Barend laat een boeiend traject zien. Na de mulo wilde ze naar de hbs, maar haar stiefvader was hier tegen. Hij vond dat ze als meisje niet verder hoefde te leren. Haar biologische vader, die in Auschwitz vermoord was, heeft ze nooit gekend. De relatie met haar stiefvader was slecht, waardoor ze op zestienjarige leeftijd van huis wegliep. Ze volgde avond-hbs en werkte overdag bij een beroepskeuze-adviesbureau. Dit bureau had contact met de omroep, waardoor ze in de televisiewereld terechtkwam. Barend begon als omroepster bij de NTS, voorloper van de NOS. Na een stage bij de VARA kreeg ze de kans om jongerenprogramma's te presenteren, gemaakt door talenten als Kees van Kooten, Wim de Bie en Ralph Inbar. Met Inbar, die later bekend werd met Bananasplit, trouwde ze in 1968. Ze woonden in Israël, waar Inbar betrokken was bij de IBA. Barend presenteerde er programma's in het Hebreeuws. Het huwelijk strandde en ze keerde terug naar Nederland en de VARA. Vanaf 1975 presenteerde ze Het programma van Sonja en..., en vanaf 1977 de spraakmakende Sonja's goed nieuws show. Deze show was een groot succes, met soms meer dan 5 miljoen kijkers. \Haar interviewstijl, waarin haar eigen mening vaak doorschemerde, zorgde voor kritiek, met name in rechtse kringen. Voorafgaand aan de verkiezingen van 1977 kreeg Den Uyl de ruimte om zijn PvdA te promoten. Ook de gastkeuze leidde tot controverse, zoals het interview met crimineel Stanley Hillis in 1985. Tussen 1981 en 1996 was ze wekelijks te zien met Sonja op..., waarbij de naam veranderde afhankelijk van het uitzendschema. Onderwerpen die Nederland bezighielden, van supportersrellen tot homoseksualiteit, kwamen aan bod. De gesprekken met haar gasten zorgden vaak voor opschudding. Donorvaders, prostituees, aidspatiënten, incestslachtoffers, Bhagwan-aanhangers, ze zaten allemaal aan haar tafel. Een uitzending met Boudewijn Büch en Adelheid Roosen zorgde voor veel reacties. Barend en Blazer erkenden dat ze reuring wilden creëren om een groot publiek te trekken. Haar vaste afsluiter 'Voor straks, lekker slapen en morgen gezond weer op' werd legendarisch. Ze werkte altijd samen met Blazer, met wie ze naar eigen zeggen 'kon lezen en schrijven'





