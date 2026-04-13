Sonja Barend, Koningin van de Talkshow, Herinnerd: Een Blik op Haar Invloed

Nieuwsuur-presentatrice Mariëlle Tweebeke, eindredacteur Herman Meijer en interviewer Coen Verbraak blikken terug op het leven en de carrière van de overleden Sonja Barend, de 'koningin van de talkshow'. Ze delen herinneringen en benadrukken haar impact op de Nederlandse televisie.

Televisie presentatrice Sonja Barend is afgelopen weekend overleden. De 'koningin van de talkshow' was een inspiratiebron voor velen, waaronder Nieuwsuur -presentatrice Mariëlle Tweebeke . Tweebeke herinnert zich Sonja Barend als een belangrijke figuur uit haar jeugd: 'Als kind vond ik haar al geweldig.' De invloed van Barend reikt verder dan alleen Tweebeke, zoals blijkt uit de herinneringen van eindredacteur Herman Meijer en interviewer Coen Verbraak , die eveneens hun ervaringen delen.

Tweebeke benadrukt waarom ze met zoveel plezier naar Barend keek: 'Ze besprak allerlei onderwerpen die toen nog niet echt heel gebruikelijk waren om te bespreken. Zij had een soort lef en ze vroeg alles wat ze wilde. Ze was scherp en charmant eigenlijk.' Met de bijnaam 'Koningin van de talkshow' stemt Tweebeke dan ook in. Herman Meijer, die met Barend samenwerkte als eindredacteur van 'Barend en Witteman', nuanceert dit beeld enigszins. Hij zag haar niet per se als koningin in de alledaagse omgang: 'Ze kwam niet over als een koningin in de gewone omgang. Vrij bescheiden, vond ik haar.' Maar tegelijkertijd besefte hij wel de bijzonderheid van zijn samenwerking: 'Ik werk toch met de grote Sonja Barend. Dus ik had wel het idee dat ik met een koningin op een bepaalde manier werkte.' Ondanks haar populariteit en invloed was er ook kritiek. Sommigen vonden dat Barend te veel haar eigen mening ventileerde. Coen Verbraak, die een documentaire over Barend maakte, zag dit anders. Volgens Verbraak maakte Barend haar interviews net doorleefd en menselijk. 'In elk geval was het iemand die geen geheim maakte van haar mening. Dat maakte de interviews ook zo menselijk.' Verbraak's documentaire liet een meer persoonlijke kant van Barend zien, waaronder het oorlogsverleden van haar ouders. Verbraak merkte op dat Barend weliswaar in staat was om iedereen te interviewen, maar dat dit een te gevoelig onderwerp was om met haar eigen moeder te bespreken. Tweebeke merkt op dat er tegenwoordig geen programma's meer worden gemaakt die vergelijkbaar zijn met die van Sonja Barend. Ze benadrukt haar pioniersrol: 'Ze had ook wel een beetje onontgonnen terrein. Die onderwerpen die toen nog niet besproken werden, dat doen we nu allemaal wel. Daar is ze gewoon een voorloper in geweest.' Herman Meijer sluit zich hierbij aan en relativeert de afwezigheid van een directe opvolger: 'Zij kwam natuurlijk ook heel erg uit haar tijd voort. En zo gaat het weer door. Maar wel iemand waar we allemaal schatplichtig aan zijn in het vak.' Zowel Tweebeke, Meijer als Verbraak benadrukken de oprechte interesse die Barend in haar gasten toonde. Tweebeke beschrijft dit als een bijna fysieke betrokkenheid: 'Wat ik heel mooi vond, als je haar zag interviewen, die echte, oprechte interesse. Ik vond ook, dat zag je bijna fysiek, dat ze bijna in haar gasten zat.' Volgens Coen Verbraak hielp dit om gasten op hun gemak te stellen: 'Het was ook echt wel een beetje zo dat je verdween in haar ogen. Ze kon je zo in zich opnemen. Mensen vergaten op dat moment ook dat er 6 miljoen mensen zaten te kijken. Dus ze vertelden hun verhaal.' De herinneringen van deze drie professionals schetsen een beeld van een markante presentatrice die met haar lef, interesse en scherpte een blijvende impact heeft gehad op de Nederlandse televisie





Sonja Barend, de koningin van de talkshow, overleden op 86-jarige leeftijdNederland rouwt om het verlies van Sonja Barend, een icoon van de Nederlandse televisie. De presentatrice en talkshowkoningin overleed op 86-jarige leeftijd. Haar invloed op het publieke debat en de ontwikkeling van de talkshow is onmiskenbaar.

Bekend Nederland herdenkt Sonja Barend: 'Tranen in mijn ogen'Het overlijden van Sonja Barend heeft veel reacties losgemaakt bij bekende Nederlanders. BN'ers delen hun herinneringen en spreken hun waardering uit voor de invloed die Barend heeft gehad op het televisievak.

Sinan Can raakte als kind al geïnspireerd door Sonja BarendVoor Sinan Can was Sonja Barend een van de redenen waarom hij als jonge journalist al wist dat hij graag bij de VARA wilde werken. Als kind keek hij met zijn moeder mee naar haar programma's, schrijft hij zondag op Instagram. Eerder op zondag werd bekend dat Barend zaterdag op 86-jarige leeftijd is overleden.

Sonja Barend, koningin van de talkshow, overleden op 86-jarige leeftijdDe bekende Nederlandse tv-presentatrice Sonja Barend is overleden. Ze was tientallen jaren een prominente figuur op de Nederlandse televisie en bekend om haar spraakmakende talkshows. Haar overlijden markeert het einde van een tijdperk in de Nederlandse televisiegeschiedenis.

