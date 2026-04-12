Sonja Barend, de koningin van de talkshow, overleden op 86-jarige leeftijd

Nederland rouwt om het verlies van Sonja Barend, een icoon van de Nederlandse televisie. De presentatrice en talkshowkoningin overleed op 86-jarige leeftijd. Haar invloed op het publieke debat en de ontwikkeling van de talkshow is onmiskenbaar.

Sonja Barend is op 86-jarige leeftijd overleden. Dit is bekendgemaakt door BNNVARA namens haar familie. Barend, door velen liefkozend de 'koningin van de talkshow' genoemd, was meer dan veertig jaar te zien op de Nederlandse televisie. Ze overleed afgelopen zaterdag in haar eigen huis, in de nabijheid van haar familie. Haar overlijden markeert het einde van een televisietijdperk, een tijdperk waarin Barend een centrale rol speelde en het land op vele manieren heeft beïnvloed.

De omroep BNNVARA omschrijft haar verlies als 'een van de grootste televisiepersoonlijkheden die Nederland ooit heeft gekend' en 'een icoon dat het gezicht en het geweten van de omroep mede heeft gevormd'.\De invloed van Sonja Barend op de Nederlandse media was immens. Volgens BNNVARA 'bepaalde Sonja de norm. Met haar ongeëvenaarde scherpte, betrokkenheid en morele kompas gaf zij richting aan het publieke debat'. Haar vermogen om complexe kwesties te belichten, haar scherpe vragen en haar oprechte interesse in de mensen die ze interviewde, maakten haar talkshows tot verplichte kost voor velen. De omroep benadrukt dat haar betekenis 'nauwelijks te overschatten' is en dat haar invloed nog steeds voelbaar is in de huidige televisielandschap. De omroep bedankt Sonja voor alles wat zij heeft betekend, voor de omroep, voor Nederland en voor iedereen die zich in haar gesprekken gezien en gehoord voelde. Haar stem zal ongetwijfeld gemist worden, maar haar invloed en erfenis blijven bestaan. De uitzendingen van Barend waren vaak een spiegel van de samenleving, waar gevoelige onderwerpen besproken werden en waar de stem van de burger gehoord werd.\Sonja Barend werd geboren op 29 februari 1940 in Amsterdam. Haar carrière begon in de journalistiek, maar ze maakte in de jaren zeventig de overstap naar televisie. Daar groeide ze uit tot een van de meest vooraanstaande presentatoren van Nederland. Naast haar werk als presentatrice was Barend ook actief als schrijfster en columniste. Ze publiceerde verschillende boeken en schreef columns voor onder andere Het Parool. Haar programma's waren cruciaal in de ontwikkeling van het talkshowgenre in Nederland. De impact van Barend reikte verder dan haar televisieprogramma's. Er is zelfs een prijs naar haar vernoemd: de Sonja Barend Award, die jaarlijks wordt uitgereikt voor het beste televisie-interview. Barend zette in 2006 een punt achter haar televisiecarrière. In 1981 trouwde Barend met Abel Cahen. Het echtpaar kreeg geen kinderen. Cahen had drie kinderen uit een eerder huwelijk. Vanavond om 21.00 uur wordt een extra uitzending uitgezonden door BNNVARA, gepresenteerd door Tim en Roos, als eerbetoon aan Sonja Barend. Later op de avond, om 23.30 uur, wordt de documentaire over Joost Klein uitgezonden, na diens optreden op het Amerikaanse festival Coachella





