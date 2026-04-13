Sonja Barend Award blijft bestaan na overlijden naamgeefster

De Sonja Barend Award blijft jaarlijks worden uitgereikt als eerbetoon aan de overleden naamgeefster, zo heeft de juryvoorzitter bevestigd. Coen Verbraak zal de prijs in 2026 uitreiken. De uitreiking zal een speciale ceremonie zijn om Barend te eren.

De uitreiking van de Sonja Barend Award zal blijven bestaan, zo is bevestigd door juryvoorzitter Johan Reijnen aan het ANP, ondanks het overlijden van Sonja Barend , de naamgeefster van de prestigieuze prijs. Barend overleed afgelopen zaterdag op de respectabele leeftijd van 86 jaar. De VARAgids, de organisator van de award, heeft aangegeven vast te willen houden aan de traditie van de prijsuitreiking, als een eerbetoon aan Barends nalatenschap in de wereld van de televisie.

De award wordt jaarlijks uitgereikt sinds 2009 en staat bekend om het bekronen van de beste televisie-interviews. De juryvoorzitter benadrukt de status van de Sonja Barend Award als een toonaangevende prijs, wat het des te belangrijker maakt om de naam van Barend jaarlijks te blijven eren in deze context. Coen Verbraak, die vorig jaar de award ontving, zal dit jaar de prijs uitreiken, volgens Reijnen. Verbraak, die de prijs eerder al twee keer won, en in 2012 een film over Sonja Barend maakte, ontving de prijs in oktober 2025 uit handen van Barend zelf voor zijn indringende gesprek met strafrechtadvocaat Bram Moszkowicz. De uitreiking vond plaats bij Pauw & De Wit en markeerde het laatste televisieoptreden van Barend voor haar overlijden. De organisatie streeft ernaar om de traditie van de award in ere te houden en de impact van Sonja Barend op de Nederlandse televisie te blijven herdenken. De organisatie van de Sonja Barend Award is al druk bezig met de voorbereidingen voor de volgende uitreiking in 2026. Er wordt momenteel nagedacht over een passende manier om Sonja Barend te eren tijdens de ceremonie. Johan Reijnen, de juryvoorzitter, heeft aangegeven dat de uitreiking niet 'as usual' zal zijn, wat suggereert dat er speciale elementen in de planning zijn opgenomen om de herinnering aan Barend levendig te houden. De uitreiking van de award wordt traditioneel verzorgd door de winnaar van het voorgaande jaar. Coen Verbraak, de winnaar van de prijs in 2025, heeft al aangegeven bereid te zijn de prijs dit jaar uit te reiken. Dit benadrukt de continuïteit en de hechte band binnen de gemeenschap van de award. Het is nog onbekend in welk televisieprogramma de uitreiking in 2026 zal plaatsvinden. De organisatie zal de details over de locatie en de invulling van de ceremonie bekendmaken zodra alle beslissingen zijn genomen. De focus ligt op het creëren van een respectvol en memorabel eerbetoon aan Sonja Barend, waarbij haar invloed op de journalistiek en het televisie-interview centraal staat. De VARAgids werkt aan een uitreiking die recht doet aan de nalatenschap van Sonja Barend en die haar blijvende impact op het Nederlandse medialandschap erkent. De beslissing om de Sonja Barend Award te blijven uitreiken, is in lijn met de wens van Sonja Barend zelf. Volgens de organisatie koesterde Barend de wens dat de prijs zou blijven bestaan, zelfs na haar overlijden. Dit bevestigt de diepe verbondenheid van Barend met de award en haar waardering voor de rol die de prijs speelt in het stimuleren van kwalitatieve televisie-interviews. De jury zal de komende tijd de genomineerden voor de award selecteren en bepalen wie de prijs in 2026 zal winnen. De jury bestaat uit deskundigen die een brede kennis hebben van de Nederlandse televisie en die zich richten op het beoordelen van de kwaliteit van de interviews, de impact en de originaliteit. De selectiecriteria zullen naar verwachting ongewijzigd blijven, waardoor de award dezelfde waarde behoudt als voorheen. Het is de bedoeling om de traditie van de award voort te zetten en de nalatenschap van Sonja Barend te eren. De prijs dient als een eerbetoon aan de beste televisie-interviews en draagt bij aan het vergroten van de waardering voor kwalitatieve journalistiek op de Nederlandse televisie. De award is een vast onderdeel geworden van de Nederlandse media-industrie en blijft een belangrijke stimulans voor talent in de sector. De organisatoren en de juryleden van de award zijn vastbesloten om de prijsuitreiking jaarlijks te blijven organiseren, als eerbetoon aan Sonja Barend en haar levenswerk





