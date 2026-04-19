Son Mieux vindt nieuwe kracht en cohesie na pauze en mentale uitdagingen

De Haagse band Son Mieux voelt zich na een ingelaste pauze en een periode van mentale heroverweging gebalanceerder en hechter dan ooit. Zanger Camiel Meiresonne en violiste Maud Akkermans deelden deze positieve ontwikkelingen, die voortkomen uit gedeelde uitdagingen en onderlinge steun, met het ANP. De band brengt ook nieuw album '24 Hours' uit en hervat hun clubtour.

De Haagse band Son Mieux voelt zich na een periode van mentale rust en heroverweging gebalanceerder en hechter dan ooit. Zanger Camiel Meiresonne en violiste Maud Akkermans deelden deze inzichten recentelijk met het ANP. Vorig jaar zag de band zich genoodzaakt een pauze in te lassen en een geplande clubtour uit te stellen, nadat Meiresonne worstelde met zijn mentale gezondheid. Deze adempauze bleek cruciaal voor de collectieve groei en veerkracht van de zeven bandleden.

De band heeft niet stilgezeten tijdens de pauze; op vrijdag 10 april bracht Son Mieux hun nieuwe album 24 Hours uit. De afgelaste clubtour wordt vanaf aanstaande zondag hervat, wat symbool staat voor de hernieuwde energie en vastberadenheid van de groep. Meiresonne benadrukt dat het momenteel goed gaat, zowel persoonlijk als met de band. De kracht van onderlinge steun is volgens hem essentieel. Hij beschrijft de afgelopen jaren als een achtbaan, die aanvankelijk gekenmerkt werd door een ongebreidelde levenslust. Na verloop van tijd is deze achtbaan echter de realiteit geworden, en heeft de band geleerd om ruimte te maken voor elkaars uitdagingen. "Ik denk vooral dat we een stuk hechter zijn geworden met z'n allen dan we eigenlijk al waren," aldus Meiresonne. Akkermans beaamt deze verschuiving in de dynamiek binnen de band. Ze wijst op de natuurlijke ontwikkeling die de leden hebben doorgemaakt. "We zijn hier een paar jaar geleden met z'n allen vol ingegaan en een bizarre achtbaan ingestapt. Dat was eerst alleen maar lang leve de lol, maar na een tijdje is dit nu gewoon ons leven. We moeten ruimte gaan maken voor elkaar en voor elkaars problemen." De 31-jarige violiste en zangeres voegt eraan toe dat de bandleden simpelweg 'ouder en wijzer en volwassener geworden' zijn. Ze beschrijft de transformatie van een feestende vriendengroep die volop genoot van het succes van Multicolor, tot een meer gebalanceerde entiteit. Deze nieuwe balans biedt ruimte voor zowel de hoogte- als de dieptepunten van het leven, wat volgens haar een positieve ontwikkeling is. Meiresonne onthult ook dat Son Mieux oorspronkelijk begon als zijn soloproject. De verschuiving naar een gedeelde verantwoordelijkheid is hem enorm goed bevallen. "Ik heb een aantal jaar geleden tegen de band gezegd: 'Ik wil dit niet meer dragen in mijn eentje.' En dat is echt heel fijn geweest voor mij. Het heeft mij ook de ruimte gegeven om te voelen dat het eigenlijk helemaal niet goed met me ging," deelt de 33-jarige zanger. Hij benadrukt het intense gevoel van gedragen worden door de gehele groep, een band die sterker is dan ooit: "Ik voel me echt heel erg gedragen door de hele groep, en ik denk dat dat voor ons alle zeven meer dan ooit geldt. Dat is gewoon iets heel bijzonders.





RTLBoulevard / 🏆 19. in NL We have summarized this news so that you can read it quickly. If you are interested in the news, you can read the full text here. Read more:

Son Mieux Muziek Album 24 Hours Live Muziek

United States Latest News, United States Headlines

Read more »

Read more »

Read more »

Read more »

Read more »

Read more »