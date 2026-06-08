Somalische scheidsrechterArtankan niet meedoen aan WK vanwege Amerikaans inreisverbod

De FIFA selecteerde de 34-jarige Somalische scheidsrechter Artan voor het WK, maar hij mocht niet deelnemen vanwege een Amerikaans inreisverbod. Ondanks zijn diplomatieke paspoort werd hij het land uitgezet en is een oplossing niet in zicht.

De FIFA heeft voor het eerst een Somalische scheidsrechter geselecteerd voor een Wereldkampioenschap , maar Artan kan niet deelnemen vanwege een Amerikaans inreisverbod. De 34-jarige Artan arriveerde via een vlucht uit Istanboel in Miami, maar werd direct het land uitgezet omdat zijn diplomatieke paspoort niet werd geaccepteerd.

De FIFA verklaart dat ze niet betrokken zijn bij immigratieprocedures en dat het gastland de beslissing neemt over visa. Hoewel het WK ook in Mexico en Canada wordt gespeeld, verblijven de scheidsrechters in Miami, waardoor Artan niet kan deelnemen. Hij behoort tot de top van het Afrikaanse scheidsrechtersgilde en werd uitgeroepen tot Scheidsrechter van het Jaar. Ook Iran ondervond problemen met visa voor het WK





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