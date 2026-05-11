Sociaal Hygienische Castratie - Burgemeester Jan Ploegmakers en de ‘Bande van Oss’

Oss kende, in de jaren ’30, een bloedigecriminaliteit onder leiding van de “Bande van Oss”. Burgemeester Jan Ploegmakers zag de noodzaak tot ingrijpen en riep voor sociale castratie om criminelen in te zetten. De arrestaties in Oijen sloten de rits op deze criminele organisatie.

Hulp bij lezen Een “wespennest”, een “haard van besmetting” die uitgeroeid moet worden. Zo werd in maart 1934 in dagblad De Telegraaf geschreven over de criminaliteit in Oss en dan met name door de beruchte “Bende van Oss ”.

“Het geldt een nationaal belang en onze nationale eer,” aldus de krant. In 1933 en 1934 beschreef de pers in steeds schrillere bewoordingen de toestand in het “donkere katholieke zuiden”. Justitie voelde de druk. Er moest iets gebeuren aan de criminaliteit die het Maasland nu al meer dan tien jaar in zijn greep had.

En het werd steeds erger: begin 1934 werd er bijna elke dag een roofoverval of ander zwaar misdrijf gemeld. Met als droevig sluitstuk de roofmoord op de gebroeders Verhoeven in Oijen in mei van dat jaar, waarover bij Omroep Brabant onlangs de podcast Moord aan de Dijk verscheen. De term “Chicago aan de Maas” vond ingang. Zelfs internationaal werd over Oss geschreven.

Het Franse dagblad “Paris-Soir” publiceerde er een artikel over onder de kop “Le sang sur les tulipes” - bloed over de tulpen. Het leidde ook tot tal van opinieartikelen, bijvoorbeeld van de Bossche gevangenispsychiater J. Casparie, die in De Telegraaf de mogelijkheid van “sociaal hygiënische castratie” opwierp, een destijds bediscussieerde maar uiterst omstreden maatregel. Burgemeester Jan Ploegmakers van Oss zag het probleem, hoewel het volgens hem maar over een paar families aan het Schaijks Veld ging.

Zijn handen jeukten om die keihard aan te pakken. In een interview zei hij: “Als het mij aan lag, gingen ze onmiddellijk naar een concentratiekamp - onverschillig of ze al dan niet iets op hun kerfstok hadden. We kennen ze allemaal. ” Het citaat stamt uit 1934, jaren voor de Tweede Wereldoorlog, maar illustreert hoe groot de maatschappelijke druk was om in te grijpen.

Maar de burgemeester ergerde zich vooral aan de pers. Ik zou willen dat men zich wat intoomde en zich tevreden stelde met te vermelden uitsluitend wat door de politie of door mij wordt medegedeeld





omroepbrabant / 🏆 14. in NL We have summarized this news so that you can read it quickly. If you are interested in the news, you can read the full text here. Read more:

Geschiedenis Oss Bande Van Oss Criminaliteit Sociaal Hygienische Castratie 1930S Ploegmakers Podium‘Mord Aan De Dijk’ Paris-Soir Rijkpolitie Gemeendepolitie Marechaussée Aanhoudingen Roofoverval

United States Latest News, United States Headlines

Similar News:You can also read news stories similar to this one that we have collected from other news sources.

Dirk Jan Donk mishandeld en vernederd als 'de beul van Amersfoort', maar was hij dat wel?De foto van zijn arrestatie is een van de bekendste foto’s van de bevrijding van Utrecht in mei 1945.

Read more »

Burgemeester pleit voor erkenning Molukkers na 75 jaar bij onthulling monument GeleenIn Geleen werd zaterdag een monument onthuld ter nagedachtenis aan dat 75 jaar geleden Molukse KNIL-soldaten en hun gezinnen naar Nederland kwamen.

Read more »

Jan Joost van Gangelen helemaal terug: 'Ik moest mijn eerste keer kort houden'Voor het eerst in ruim een jaar staat Jan Joost van Gangelen weer langs de lijn bij een Eredivisie-wedstrijd. Namens ESPN is de verslaggever en presentator bij FC Twente - Sparta.

Read more »

Vrijstaand huis met bijzondere tuin in Oss te koop: 'Ongerept groen'In het geval van deze vrijstaande woning in Oss trok niet het huis, maar de tuin als eerste de aandacht van de verkopers. De door Mien Ruys ontworpen tuin maakte direct indruk op André en Klaassien Seuren. “Het geluid van de wind door de bomen voelde alsof we weer aan de kust waren.

Read more »