Jordan Bos van Feyenoord is de snelste speler op het WK, hij bereikte een topsnelheid van 37,7 kilometer per uur tijdens de wedstrijd tegen Turkije.

Jordan Bos van Feyenoord is de snelste speler op het WK, hij bereikte een topsnelheid van 37,7 kilometer per uur tijdens de wedstrijd tegen Turkije.

Twee spelers van Manchester City, Erling Haaland en Abdoekodir Choesanov, sprintten naar een topsnelheid van 36,5 kilometer per uur. De Nederlandse Ryan Gravenberch kwam op de vijfde plaats met een topsnelheid van 35,6 kilometer per uur. In de wedstrijd tussen de VS en Australië werd Ricardo Pepi ingezet als vervanger van de niet fitte Christian Pulisic. De spelers van de VS worden massaal gesteund door de fans in Seattle.

Het Nederlands elftal begon aan de training in Kansas City, een dag voor de wedstrijd tegen Zweden. De middenvelder Quinten Timber mist de wedstrijd tegen Zweden door een lichte hersenschudding. Cristiano Ronaldo van Portugal kwam niet beslissend op in de openingswedstrijd tegen DR Congo en kreeg kritiek van zijn teamgenoten. Bondscoach Roberto Martínez verdedigde zijn aanvoerder en zei dat Ronaldo in het strafschopgebied van groot belang is.

De fans in Seattle zijn druk bezig om de wedstrijd tussen de VS en Australië te zien op een groot scherm. Het stadion Lumen Field is bekend om zijn luidse sfeer tijdens American football-wedstrijden





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Jordan Bos Feyenoord WK Australië VS Seattle Lumen Field Cristiano Ronaldo Portugal DR Congo

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