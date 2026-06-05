Snelle over zijn lastige periode op school: 'Ik werd buitengesloten en gepest'

Snelle, wiens echte naam Lars Bos is, heeft vroeger een lastige periode gekend op school. Hij werd gepest en voelde zich buitengesloten.

Snelle , wiens echte naam Lars Bos is, heeft vroeger een lastige periode gekend op school. De singer-songrapper viel buiten de groep en werd gepest. Hij vertelt in een interview dat hij vooral werd buitengesloten en dat de pesterijen volgens hem niet alleen te maken hadden met zijn schisis.

Hij had al op de basisschool vervelende ervaringen met klasgenoten en voelde zich niet lekker in de groep. Hij benadrukt dat zijn hazenlip niet de directe aanleiding was voor de pesterijen, maar dat het ging om buitensluiting. Hij zag zijn hazenlip nooit echt als een ding en had daar met zijn ouders niet over gesproken. Hij dacht pas in de tweede klas van de middelbare school dat hij 'een beetje anders' was dan de rest.

De pittige schooltijd heeft ervoor gezorgd dat Snelle wilde vechten voor zijn eigen succes. Hij denkt dat hij daar een enorme bewijsdrang van heeft gekregen. In 2019 verscheen zijn lied, dat een regelrechte hit werd. Hij is nu minder gevoelig voor de mening van anderen en weet steeds beter welke meningen belangrijk zijn.

Hij hecht weinig waarde aan reacties op sociale media. Hij is al jaren dolgelukkig met zijn grote liefde Sterre en zijn beiden al anderhalf jaar verloofd





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Snelle Lars Bos School Pesterijen Hazenlip Buitensluiting Bewijsdrang

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