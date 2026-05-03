Snelle brandbestrijding in Woudenberg door droogte

De brandweer heeft een natuurbrand aan de Voskuilerweg in Woudenberg snel onder controle gekregen. De droogte speelt een grote rol in de snelle verspreiding van het vuur. Er is nog steeds een hoog risico op natuurbranden in de provincie Utrecht.

De brandweer van Woudenberg heeft vandaag een snelle en effectieve bestrijding van een natuurbrand geleverd aan de Voskuilerweg. De melding van een klein brandhaardje, aanvankelijk geschat op slechts een vierkante meter rond 16.15 uur, escaleerde razendsnel tot een vuur van 25 vierkante meter bij aankomst van de eerste eenheden.

De Veiligheidsregio Utrecht (VRU) benadrukt dat de huidige droogte een cruciale factor is in de snelle verspreiding van dergelijk vuur. Ondanks de snelle uitbreiding slaagden de brandweerlieden erin het vuur snel onder controle te krijgen, waarbij uiteindelijk twee brandweerwagens nodig waren. Een derde voertuig stuitte tijdens de rit op een ander, kleiner brandhaardje en wist ook dat direct te blussen.

De oorzaak van beide branden is op dit moment nog onbekend, maar de aanhoudende droogte wordt als een belangrijke risicofactor gezien. De provincie Utrecht verkeert sinds vorige week in fase 2, het hoogste waarschuwingsniveau voor natuurbranden. Deze fase wordt geactiveerd bij langdurige droogte, wat het risico op het ontstaan en de snelle verspreiding van branden aanzienlijk vergroot. Dit verhoogde risico is niet uniek voor Utrecht; veel andere veiligheidsregio's in Nederland kampen met dezelfde problematiek.

De afgelopen week zijn er al diverse grootschalige natuurbranden uitgebroken, onder andere in de duinen van Den Haag en Noordwijk, en op militaire terreinen. Een bijzonder hardnekkige brand woedt nog steeds tussen Weert (Limburg) en Budel (Brabant), waar brandweerlieden uit Utrecht met vier gespecialiseerde voertuigen zijn ingezet om hun collega's te ondersteunen. Zij hebben het overgenomen van Franse en Duitse brandweerploegen die eerder ter plaatse waren.

De inzet van deze extra middelen onderstreept de ernst van de situatie en de noodzaak van samenwerking bij de bestrijding van deze branden. Hoewel er vanavond regen wordt verwacht, is het nog onzeker of dit direct zal leiden tot een afname van het risico op natuurbranden. Volgens het KNMI, dat code geel heeft afgegeven, kunnen de buien gepaard gaan met hagel, windstoten en intense neerslag in korte tijd.

Echter, de woordvoerder van de VRU waarschuwt dat de grond dermate droog is dat er aanzienlijke hoeveelheden water nodig zijn om door de bovenste laag te dringen en de dieper gelegen vegetatie te bevochtigen. Daarom zal de brandweer morgenochtend een luchtsurveillance uitvoeren om de situatie te beoordelen en te bepalen of verdere maatregelen nodig zijn. Deze surveillance, vanuit een vliegtuig, is essentieel om eventuele nieuwe brandhaarden vroegtijdig te detecteren en te bestrijden.

De aanhoudende waakzaamheid en snelle reactie van de brandweer zijn cruciaal om verdere schade en verspreiding van natuurbranden te voorkomen, zeker gezien de verwachte aanhoudende droogte op langere termijn. De VRU roept het publiek op alert te zijn en eventuele rookontwikkeling direct te melden





