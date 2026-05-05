Wesley Sneijder verdedigt Mikel Arteta tegen de kritiek op zijn prijzenloosheid bij Arsenal en trekt een vergelijking met trainer Anthony Correia van Telstar. Hij benadrukt de sterke concurrentie in de Premier League en de Champions League.

Wesley Sneijder begrijpt de kritiek op Mikel Arteta , de manager van Arsenal , niet en vergelijkt de situatie met die van Anthony Correia , de trainer van Telstar .

Hij vindt het vreemd dat er van Arteta verwacht wordt dat hij direct prijzen wint met Arsenal, gezien de sterke concurrentie in zowel de Premier League als in Europa. Sneijder benadrukt dat teams als Liverpool en Manchester City al jaren over superieure spelers beschikken, waardoor het voor Arsenal een constante uitdaging is om tegen hen te presteren. Ook wijst hij erop dat er in Europa nog tal van andere clubs zijn met betere spelers dan Arsenal.

Volgens Sneijder doet Arteta het uitstekend met de beschikbare spelers, ondanks dat het voetbal niet altijd even consistent is. Hij illustreert dit met het voorbeeld van Jurriën Timber, een veelbelovende back die door een blessure lange tijd uit de roulatie was, waardoor Ben White moest worden ingezet, die volgens Sneijder niet op het niveau van Timber zit. Sneijder stelt dat Arteta simpelweg niet de luxe heeft om twee evenwaardige selecties samen te stellen, in tegenstelling tot andere topclubs.

Daarom vindt hij het oneerlijk om Arteta direct te veroordelen als hij geen prijs wint. Hij haalt Arsène Wenger aan, die wel over spelers als Dennis Bergkamp en Thierry Henry beschikte, die aanzienlijk beter waren dan de huidige spelers van Arsenal. Sneijder concludeert dat de kritiek op Arteta ongegrond is en dat hij het heel goed doet.

Hij vergelijkt de situatie met die van Anthony Correia van Telstar, en stelt dat het absurd zou zijn om te beweren dat Correia geen goede trainer is omdat hij geen prijzen wint. Sneijder benadrukt dat het winnen van prijzen niet de enige maatstaf is voor succes. De kans is echter wel aanwezig dat Arteta dit seizoen daadwerkelijk met een of meerdere prijzen aan de haal gaat.

Arsenal is momenteel de titelfavoriet in de Premier League, mede dankzij het gelijkspel van Manchester City tegen Everton (3-3). Bovendien heeft Arsenal een voordeel in de return van de halve finale van de Champions League tegen Atlético Madrid, aangezien de wedstrijd in eigen huis wordt gespeeld (1-1). De druk op Arteta is dus groot, maar Sneijder gelooft dat hij in staat is om deze druk te weerstaan en succes te boeken.

Hij benadrukt dat Arteta een talentvolle manager is die in staat is om het beste uit zijn spelers te halen, ondanks de beperkingen die hij heeft. De vergelijking met Telstar en Anthony Correia dient om te illustreren dat succes niet altijd afhangt van de beschikbare middelen, maar ook van de kwaliteiten van de trainer en de inzet van de spelers.

Sneijder is ervan overtuigd dat Arteta de juiste man is om Arsenal naar nieuwe hoogten te leiden, en dat hij in staat is om prijzen te winnen, ondanks de sterke concurrentie. Hij roept op tot meer geduld en begrip voor Arteta, en benadrukt dat het belangrijk is om de prestaties van Arsenal in perspectief te zien.

De situatie rond Jurriën Timber is een voorbeeld van de tegenslagen die Arsenal te verduren heeft gekregen, maar Sneijder is ervan overtuigd dat de club in staat is om deze te overwinnen en succes te boeken. De return tegen Atlético Madrid is een belangrijke test voor Arsenal, en Sneijder verwacht dat de club deze test met succes zal doorstaan.

Hij gelooft dat Arsenal de potentie heeft om de Champions League te winnen, en dat Arteta de juiste tactiek en strategie zal hanteren om dit te bereiken. De steun van de fans is daarbij essentieel, en Sneijder roept de supporters op om achter het team te blijven staan, zowel in goede als in slechte tijden.

Hij benadrukt dat Arsenal een club is met een rijke historie en een trouwe aanhang, en dat de club in staat is om weer tot de top van het Europese voetbal te behoren. De kritiek op Arteta is volgens Sneijder onterecht en ongegrond, en hij is ervan overtuigd dat de manager de juiste man is om Arsenal naar succes te leiden





